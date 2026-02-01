Economía

Precio del dólar hoy en Colombia 1 de febrero del 2026: así se cotiza en las casas de cambio

Este es el comportamiento de la divisa.

Manuel Santiago Sánchez González

1 de febrero de 2026, 7:58 p. m.
Así se cotiza la divisa en el primer día de febrero.
El dólar es una de las monedas más importantes a nivel global y que tienen una gran incidencia en las economías emergentes.

En Colombia, por ejemplo, es fundamental, dado que funciona como la principal divisa para el comercio internacional, las importaciones y exportaciones, la deuda externa y como referencia de inversión, lo que impacta directamente la inflación, el costo de vida y el bolsillo de los ciudadanos.

Un dólar alto beneficia a los exportadores y a los receptores de remesas, mientras que un dólar bajo favorece a los importadores y, a la par, reduce el costo de los productos traídos del exterior.

Durante los últimos días, la divisa ha presentado una reducción considerable en el mercado spot, tocando mínimos que no se veían desde el 2021, llegando a un precio de $ 3.590, lo que ha motivado a ahorradores e inversionistas colombianos a vigilar aún más la cotización de la divisa.

Precio del dólar en casas de cambio: esta es la fluctuación del domingo

Este es el análisis del mercado cambiario para este domingo, 1 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3,573 y de venta de $ 3,743.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor para cada ciudad del país, aquí le contamos cómo están fluctuando los valores:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6153,742127
Cali3,6103,760150
Cartagena3,4503,770320
Cúcuta3,6203,67555
Medellín3,5203,676156
Pereira3,6303,730100

De otro lado, si usted desea analizar el valor del dólar y su comportamiento durante los últimos días, tenga en cuenta el siguiente histórico de la divisa de los últimos 6 días.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Sábado 31 de enero de 20263.574,48$3.712,07.3661
Viernes 30 de enero de 20263,573.79 3,716.383661
Jueves 29 de enero de 20263573.793716.383665.97
Miércoles 28 de enero de 20263588.283724.663678.59
Martes 27 de enero de 20263597.243733.283676.02
Lunes 26 de enero de 20263600.693738.283637.88
Domingo 25 de enero de 20263600.693742.073637.88
Sábado 24 de enero de 20263602.413743.793637.88
Si lo que desea es conocer la fluctuación de la moneda por establecimiento comercial, tenga en cuenta el siguiente cuadro con los valores de distintas casas de cambio:

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,5503,760210
Amerikan Cash3,6003,700100
Cambios AG3,6403,720130
Cambios Kapital3,6003,720110
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6003,720110
El Condor Cambios3,5603,710150

Es importante que sepa que las casas de cambio son establecimientos que definen sus precios a partir de la ley de oferta y demanda, es decir, a partir de los precios y las fluctuaciones que tiene el mercado.

Normalmente, tienen en cuenta los precios en otras casas de cambio, además de la fluctuación en bancos y otros actores del mercado.

