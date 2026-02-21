Precio del dólar, hoy sábado: así se cotiza la divisa en las casas de cambio este 21 de febrero en Colombia

El dólar se ha movido de manera volátil en el mercado durante los últimos meses, por lo que ha aumentado las expectativas de inversionistas, ahorradores y viajeros, que ven atractiva la compra de divisas en un momento en el que el precio se encuentra en terreno de mínimos.

Esta moneda ha llegado a un precio de $ 3.590, lo que ha provocado una reducción en valores de productos importados y también ha reducido las ganancias de quienes exportan productos a mercados de otros países y los comercializan en dólares.

¿Cómo se comportó el dólar en la mañana del 21 de febrero? Foto: Adobe Stock

Las casas de cambio son establecimientos predilectos para la adquisición de divisas, puesto que permiten hacer este tipo de transacciones sin necesidad de llenar numerosos documentos o hacer trámites engorrosos para la adquisición o venta.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este sábado

Este es el análisis del mercado cambiario para este sábado 21 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.600 y de venta de $ 3.675.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si usted desea analizar los precios de la moneda en distintas ciudades, tenga en cuenta la siguiente tabla con los valores en las principales ciudades del país:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,617 3,703 86 Cali 3,565 3,710 145 Cartagena 3,450 3,650 200 Cúcuta 3,620 3,655 35 Medellín 3,487 3,636 149 Pereira 3,620 3,690 70

Esta es la cotización de la moneda en el mercado de profesionales del cambio. Foto: El País

Por otra parte, si desea analizar el precio del dólar respecto a la variación en los últimos días, tenga en cuenta el histórico de la última semana.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM viernes 20 de febrero de 2026 3554.44 3672.04 3695.72 jueves 19 de febrero de 2026 3554.44 3672.04 3669.21 miércoles 18 de febrero de 2026 3546.67 3664.44 3664.26 martes 17 de febrero de 2026 3546.67 3665.19 3652.89 lunes 16 de febrero de 2026 3548.15 3672.78 3652.89 domingo 15 de febrero de 2026 3560 3682.96 3652.89 sábado 14 de febrero de 2026 3560.74 3684.63 3652.89 viernes 13 de febrero de 2026 3562.96 3686.48 3665.78

Finalmente, si lo que desea analizar es el valor del dólar en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta:

Nombre Te Compran Te Venden Spread Alliance Trade 3,620 3,750 130 Amerikan Cash 3,620 3,680 70 Cambios AG 3,600 3,700 100 Cambios Kapital 3,610 3,690 60 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,610 3,675 60 EuroDolar 3,600 3,690 90

Es importante que tenga presente que las casas de cambio se mueven en un mercado de oferta y demanda, por lo que no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen evaluando los valores del mercado.