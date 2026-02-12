Economía

Precio del euro: la moneda cerró a la baja en la tarde del jueves 12 de febrero

La divisa es fundamental para diversos procesos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

12 de febrero de 2026, 3:22 p. m.
La divisa es utilizada para realizar operaciones comerciales.
La divisa es utilizada para realizar operaciones comerciales. Foto: Getty Images/iStockphoto

El euro es una de las monedas más importantes del mundo, al ser la única divisa oficial de la eurozona. La moneda tiene ciertas ventajas para particulares, empresas y economías de los países que la utilizan.

Es por ello que muchos le hacen seguimiento a la divisa y a su cotización diariamente; aquí, le contamos cuál es su precio para este 10 de febrero.

Precio del euro: la divisa cierra el miércoles 11 de febrero con alza en su valor
Billetes euros.
La moneda ha fluctuado su valor en los últimos días. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Es importante tener en cuenta que los precios de tasa de cambio del euro son definidos por el Banco de la República. Para este 12 de febrero, la cotización del euro se encuentra en $ 4.353.

El euro tiene uno de los mercados financieros mejor integrados y, por tanto, más eficientes, además de una mayor influencia en la economía mundial.

Macroeconomía

Colados en TransMilenio dejaron tremendo hueco en las finanzas del transporte en Bogotá

Macroeconomía

Dólar registra poco movimiento en Colombia: valor del 12 de febrero

Macroeconomía

Alivio al bolsillo de los damnificados: Afinia anuncia suspensión temporal en la entrega de facturas de energía por emergencia invernal

Macroeconomía

“Responsabilidad y austeridad con el manejo de la plata para la emergencia económica”, petición de algunos que pondrán el hombro

Macroeconomía

Febrero llega con ayudas económicas para hogares vulnerables

Macroeconomía

Muchos trabajadores perderán semanas de pensión: Colpensiones y otros fondos no tendrán en cuenta estos años

Macroeconomía

Regiones, las más gastadoras antes de la restricción que impone la Ley de Garantías: así aumentó la contratación en enero

Macroeconomía

Precio del euro: la divisa cierra el miércoles 11 de febrero con alza en su valor

Macroeconomía

El euro cierra a la baja en la tarde del martes 10 de febrero de 2026

Macroeconomía

Precio del euro: la divisa empieza la semana con cotización al alza en la tarde del lunes 9 de febrero

Precios de las entradas para el Mundial 2026 se disparan en la web de reventa dispuesta por la Fifa

Es importante tener en cuenta que los precios del euro pueden variar según la casa de cambio. Por ello, se recomienda verificar con la casa de cambio de preferencia para obtener el precio más reciente.

Es fundamental que, antes de invertir en euros, se analicen los movimientos recientes de la moneda, pues esto permitirá a los interesados determinar si se trata de un buen momento para realizar una compra significativa de esta divisa.

Billetes Euros
Este es el precio de la divisa. Foto: Getty Images

Ventajas de ahorrar en euros

  • Estabilidad relativa: aunque la zona euro ha enfrentado retos, el euro sigue siendo una de las principales monedas de reserva mundial. Su estabilidad relativa frente a otras monedas lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan ahorrar a largo plazo.
  • Diversificación de cartera: ahorrar en euros permite diversificar los activos fuera de la moneda local, lo que agrega una capa extra de protección contra las fluctuaciones económicas y del tipo de cambio en el país de origen.
  • Acceso a mercados europeos: tener ahorros en euros puede facilitar el acceso a oportunidades de inversión y mercados financieros en la eurozona, lo que permite aprovechar el crecimiento económico de Europa y ampliar la diversificación de su portafolio de inversiones.
  • Facilidad para transacciones internacionales: el euro es una moneda ampliamente aceptada en transacciones internacionales. Ahorrar en euros puede evitar los costos y complicaciones de conversión al hacer negocios o viajar a países que usan esta moneda como oficial.

Más de Macroeconomía

Euro y peso colombiano

Precio del euro: la moneda cerró a la baja en la tarde del jueves 12 de febrero

Los colados son un problema endémico del transporte público bogotano.

Colados en TransMilenio dejaron tremendo hueco en las finanzas del transporte en Bogotá

cómo se comportó el dólar en enero y qué esperar en febrero.

Dólar registra poco movimiento en Colombia: valor del 12 de febrero

Afinia, uno de los distribuidores de energía en departamentos del Caribe colombiano

Alivio al bolsillo de los damnificados: Afinia anuncia suspensión temporal en la entrega de facturas de energía por emergencia invernal

María Claudia Lacouture considera que hay que evitar que el tema de Venezuela contamine la relación. En aranceles, “el riesgo es real, pero condicional”.

“Responsabilidad y austeridad con el manejo de la plata para la emergencia económica”, petición de algunos que pondrán el hombro

Los sectores económicos más vulnerables se verán beneficiados con esta medida

Febrero llega con ayudas económicas para hogares vulnerables

El descuento por salud varía según el monto de la pensión: 4 %, 10 % o 12 %, conforme a la Ley 2294 de 2023.

Muchos trabajadores perderán semanas de pensión: Colpensiones y otros fondos no tendrán en cuenta estos años

Elecciones atípicas en Ponedera-Atlántico

Regiones, las más gastadoras antes de la restricción que impone la Ley de Garantías: así aumentó la contratación en enero

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).

Dólar abrió más barato en Colombia este 12 de febrero: así se cotiza en el mercado oficial

Dolar precio

Dólar en casas de cambio en Colombia: precio oficial del 12 de febrero

Noticias Destacadas