Reforma tributaria y Presupuesto, un debate necesario en el Congreso. En esta encrucijada está MinHacienda

No solo se pasó por encima de la promesa hecha en el Marco Fiscal de Mediano Plazo hace apenas un mes, según la cual la carta financiera para el próximo año no debería crecer más allá de la inflación, sino que se incrementó el déficit primario (cuentas de ingresos y gastos sin la deuda), al pasar del 1,4 por ciento estimado anteriormente al 2 por ciento del PIB .

El equipo de expertos, además, manifestó que dichos cambios en tan corto tiempo no solo no tendrían justificación válida, sino que reflejan “serios y nuevos problemas en el proceso de planeación fiscal del país” .

¡Increíble! Con una situación fiscal crítica, el gobierno vuelve a presentar un presupuesto inflado y sin sustento. Dependen de una ley de financiamiento 14 billones mayor que la que ya les negó el Congreso. Siguen gastando como si el país no estuviera al borde del abismo… https://t.co/evT3W1CSdc

La alternativa para el Ministerio de Hacienda tendría que ser la de sacar toda su artillería para negociar en el Legislativo, pues ante una crisis fiscal sin precedentes , como la que se sustenta desde el Ejecutivo argumentando que el Gobierno anterior dejó una abultada deuda que se ha tenido que pagar ahora, no habría otra salida que contar con nuevos recursos tributarios. Es eso o más déficit.

Una reforma ‘garosa’

Pero la reforma planteada ya se ve como la más alta en la historia del país, y hay que recordar que en Colombia se hace una cada dos años en promedio. Hasta el momento no se había presentado una tan “garosa”, como la catalogó el rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. “La reforma tributaria es una casa en el aire. En las condiciones actuales es inviable políticamente y para el ciudadano. No tiene ni pies ni cabeza que un Gobierno, que hoy no cuenta con una restricción de regla fiscal y, por lo tanto, podría aumentar el déficit y la deuda pública sin límites, presente un presupuesto desfinanciado”.