Cinco alertas que se prenden por la decisión del Gobierno de no cumplir con la regla fiscal

1. Tributaria: necesaria, pero inviable

Con una reforma tributaria cuya letra menuda aún no se conoce, el Ministerio de Hacienda basa gran parte de los ingresos necesarios para equilibrar las finanzas públicas y volver a la senda marcada por la regla fiscal. Esta será incumplida durante tres años, amparándose en la cláusula de escape permitida por su ley fundacional. Así lo confirmó Germán Ávila, ministro de Hacienda, al presentar el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025.

El IVA, al parecer, no escaparía en una eventual reforma tributaria. El Ministerio de Hacienda destapó detalles de lo que llevará el nuevo proyecto impositivo. | Foto: istock

Es bien sabido que el Gobierno está en aprietos proyectando una deuda de más del 61 por ciento del PIB y un déficit fiscal del 7,1 por ciento para este año, con la promesa de reducirlo gradualmente hasta el 4,9 por ciento en 2027, según el Marco Fiscal. Lo que no encaja bien es que se busque la salida en una reforma tributaria, pues dicha fuente de financiamiento no es creíble en plena campaña electoral y con una creciente desfavorabilidad del Gobierno.

El Ministerio de Hacienda sustenta que el ajuste es necesario y que los gastos no tienen margen de reducirse, porque son inflexibles casi en su totalidad, por lo que aspira a que se logren “acciones coordinadas entre el Gobierno y el Congreso de la República. Solo así se podrá garantizar la senda de superávits primarios que estabilice las finanzas públicas y permita el retorno gradual de la deuda a su nivel ancla”, dice el documento.

Liliana Heredia, directora de Tributación del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, dice que se trata de una reforma ambiciosa que, incluso, proyecta un recaudo de hasta 1,1 puntos del PIB en 2026, pero a partir de medidas políticamente sensibles como la reducción del gasto tributario o cambios en el IVA . “El contexto legislativo es complejo, con un Congreso fragmentado y que no logró convencer con su propuesta de Ley de Financiamiento el año pasado, lo que hace incierta su aprobación. En suma, es viable, pero políticamente difícil y limitada la posibilidad de poder aprobarse”.

Paralelamente, el exministro Carrasquilla señala que, además de la reforma tributaria, se necesita un ajuste de otro punto del PIB que el Gobierno plantea lograr racionalizando el gasto. “Por lo tanto, una minirreforma tributaria basada en ajustes pequeños envilece aún más el estatuto tributario sin ayudar mucho a corregir el problema fiscal, que, además, podría agrandarse más si las tasas de interés que nos cobran por nuestra deuda no bajan, si la ley de asignación de funciones del Sistema General de Participaciones (SGP) no sale bien y, más adelante, con los efectos fiscales de la reforma pensional”, precisa.

2. Crecimiento: Efecto dominó

Aunque el Gobierno sustenta que no puede bajar el gasto porque es inflexible, la salida con una reforma tributaria en las actuales circunstancias no suena creíble. | Foto: adobe stock

Ya los analistas han empezado a revisar en cuánto podrían cerrar las tasas este año. Credicorp Capital, por ejemplo, cambió su proyección de 8 a 8,5 por ciento, cuando hace unos meses esperaba que terminara 2025 entre 6,5 y 7 por ciento. “Eso tiene un impacto en la velocidad de recuperación y, por lo tanto, la inversión privada no se va a recuperar tan pronto. Y el consumo, que va bien, podría afectarse”, dijo Velandia.

Fedesarrollo, a principios de año, anticipó las amenazas que vendrían si no se cumplía la regla fiscal. Mencionó entonces el deterioro de la prima de riesgo, con el aumento en las tasas para el Gobierno, la menor velocidad en la reducción de las tasas del Emisor, y una posible apreciación del peso. Todas siguen vigentes, excepto la última, por dos hechos: el conflicto entre Israel e Irán, que en los últimos días ha aumentado el precio del petróleo; y, el menor apetito por dólares en el mundo, producto de la incertidumbre generada por la guerra comercial bajo la administración Trump, hechos que han servido, dice Mejía, como un amortiguador de la tasa de cambio.

Para Pabón, la actividad económica podría continuar viéndose afectada en un entorno marcado por la pérdida de confianza y una elevada incertidumbre fiscal. Aunque recientemente el crecimiento ha superado las expectativas, impulsado principalmente por el aumento de las remesas y la expansión del empleo informal, dice, “esta dinámica no es sostenible sin mejoras sustanciales en las condiciones macroeconómicas”.

3. Deuda: Todos pondremos más

Las discusiones sobre las finanzas públicas suelen ser muy técnicas y aparentemente no tienen relación con el colombiano de a pie. No obstante, los cambios anunciados por el Ministerio de Hacienda, en donde dice que no se va a apretar el cinturón, sino que, por el contrario, va a gastar más y que para financiar ese desfase va a realizar una nueva reforma tributaria y va a incrementar el endeudamiento del país, tendrán un hondo impacto en el diario vivir de los ciudadanos.