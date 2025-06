Se incumple la regla fiscal, se anuncia nueva tributaria, sube la incertidumbre política, pero el dólar se mantiene estable. ¿Por qué?

El precio del dólar en un país es un indicador clave que refleja la confianza en la economía local, la inflación y el poder adquisitivo, así como la capacidad de una nación de conseguir divisas por exportaciones o por inversión extranjera. En Colombia la tasa de cambio ha sido una expresión de dichos elementos y, por eso, hoy muchos se preguntan por qué con varias noticias que generan incertidumbre global y local, la moneda estadounidense no ha subido más de precio.

Los expertos en temas cambiarios siempre han explicado que la tasa de cambio depende más de los factores externos, que de los internos y esta vez no ha sido la excepción.

Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, precisa que el dólar se ha desvalorizado 10 % frente a las principales monedas y que el peso colombiano en ese contexto no ha salido tan bien librado como otras monedas latinoamericanas. Acá la baja de la divisa ha sido de 5 % en el año, mientras que, por ejemplo, en Brasil y México también ha caído 10% . “Es decir, que la incertidumbre interna sí ha tenido impacto”, precisa.

En su concepto lo que ha ayudado a que no haya más devaluación ha sido la fortaleza de materias primas, aspecto en el que Latinoamérica es muy fuerte. A eso se suma la labor del Banco de la República, que al no bajar más sus tasas de interés ha neutralizado el riesgo país y la mayor incertidumbre. “Lo que hizo el Banco de la República este año sencillamente fue decir que mientras no se logre una senda fiscal razonable, cambia su senda de tasas de interés”, precisó.