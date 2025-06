Sin apretarse el cinturón, Gobierno anuncia otra reforma tributaria, más deuda y un agrandado hueco fiscal

La justificación

La misma ley de regla fiscal que por años ha permitido un manejo sano de las finanzas públicas, contempla que la cláusula de escape solo se puede utilizar ante un hecho sobreviniente, que esté revestido de extrema gravedad, que, para muchos analistas, no existe hoy, pues tendría que ser de las dimensiones de la crisis que se tuvo en la pandemia de covid-19. No obstante, para el ministro de Hacienda, de no acudir a dicha herramienta, “el país quedaría en riesgo de romper la estabilidad macroeconómica existente” que, a su juicio, está mejor de lo que se cree: recuperación económica que lo llevó a estimar un crecimiento de 2,7 por ciento para este año y de 3 por ciento en el próximo; desempleo a la baja, que en abril se ubicó en 8,8 por ciento, y una inflación en la senda reduccionista, estimada en 4,5 por ciento para este año y convergiendo en 2026 hacia el 3 por ciento, que es la meta prevista por el Emisor. “Las tres grandes variables son estables y evidencian un escenario macroeconómico favorable”, dijo Ávila.