MinHacienda confirma cláusula de escape de la regla fiscal, no se cumplirá por tres años

El Ministerio de Hacienda de Colombia confirmó la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, lo que implica que el Gobierno no cumplirá con los límites establecidos por dicha medida durante al menos tres años.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, señaló que esta decisión no implica un abandono de la responsabilidad fiscal, sino una flexibilización temporal para responder a necesidades urgentes del país. No obstante, analistas advierten sobre el impacto que esto podría tener en la confianza de los inversionistas y en la calificación crediticia de Colombia.

En el año 2024, el Gobierno nacional logró cumplir con la regla fiscal, sin embargo, por el desorden que se ha presentado en materia fiscal en los últimos meses, la estabilidad buscada no ha logrado llegar.

“En este caso particular, que el evento extraordinario para configurar esta cláusula de escape no es igual a los hechos que se han presentado en el pasado, que fue la pandemia. Aquí la pregunta es cuál es el argumento para activar la cláusula de escape de regla fiscal e incumplir regla fiscal. Yo creo que no existe ningún argumento distinto al exceso de gasto, los bajos cumplimientos del recaudo tributario y las decisiones de política pública que han generado más incertidumbre y con ello mayor nivel de costos de financiamiento público, es decir, un mal manejo fiscal”, indicó el exministro José Manuel Restrepo.