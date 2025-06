Estos son los carros a los que le aplicarán nuevo incremento en el precio del diésel; hay molestia por nuevo decreto

Se trata de un decreto que llevará el precio del ACPM hasta los valores internacionales y que, según el Ejecutivo, no se le aplicará a los transportadores de carga, pero sí al resto de vehículos que funcionen con este combustible, los cuales equivalen a un 28 % de esta parte del parque automotor.

“Se hizo ya con el precio de la gasolina, se viene ajustando también con el precio del diésel y el ACPM. Ahora, para los vehículos que no son de carga y que usan diésel, se establecerá un precio internacional que asumirá todas las exigencias que esto demanda” , dijo el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

El Gobierno asegura que esta medida no tocará a los transportadores de carga. | Foto: Johann Correcha

“Nos ha permitido ir cerrando la brecha que se generó por la deuda con el Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible (Fepc), per o nos dejó un impacto fiscal que hoy en día representa un gasto de 79,6 billones de pesos”, añadió el jefe de la cartera de Hacienda.

“Es bien conocido por todos que el gobierno anterior no realizó incrementos en precio de la gasolina y fue creando un hueco fiscal con el cual había que cubrir el Fepc y ese crecimiento del hueco fiscal que se fue generando en todos los años en los cuales se mantuvo estable el precio de la gasolina fue recibido por el gobierno actual, asumiendo todos los impactos del hueco fiscal que esto estaba produciendo”, explicó Ávila.

Transportadores rechazan la medida

“Esta situación impactaría directamente a campesinos, comunidades indígenas, estudiantes y a la población de zonas apartadas que depende exclusivamente del transporte terrestre. Los vehículos del sector no son de uso particular, sino que prestan un servicio público regulado, llegando a lugares donde no existen alternativas de movilidad”, señaló Aditt.