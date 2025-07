Se profundiza el hueco fiscal: con corte a mayo, el déficit es mayor al que estima el Gobierno

Una de las mayores preocupaciones económicas en el país se centra en la situación fiscal. Varias semanas atrás, el Ministerio de Hacienda presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que trajo varias sorpresas: la primera, la activación de la cláusula de escape durante los próximos tres años, que le permita al Gobierno un mayor margen de endeudamiento y no cumplir la regla fiscal. La segunda, elevar la deuda como porcentaje del PIB a 63%, el año entrante, el más alto en la historia reciente, y la tercera, aumentar el déficit fiscal proyectado para este año de 5,1% a 7,1%.

En ese contexto, según el Ministerio, la alternativa operativamente más viable para asegurar financieramente el funcionamiento básico del Estado en el corto plazo era la activación de la cláusula de escape y que de no hacerse podría producirse una parálisis del Estado. Agregó que con la cláusula de escape se abre el espacio para concertar con el Congreso de la República las medidas de consolidación fiscal que permiten encauzar las finanzas públicas hacia una senda de sostenibilidad, como lo exige la Constitución.

Sin embargo, el Carf en su momento aclaró que, en sentido estricto, la cláusula de escape no está contemplada para este tipo de situaciones. De acuerdo con el marco normativo, la cláusula de escape puede invocarse en presencia de eventos extraordinarios o que comprometan la estabilidad macroeconómica, pero no se encontró en la solicitud del Ministerio de Hacienda una explicación suficiente, tanto, que el mismo ministerio reconoció que no existe un evento sobreviniente en la actualidad.