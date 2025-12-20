Revelan cuáles son las ciudades colombianas que más consumen buñuelo y natilla en diciembre: estas son las cifras

La navidad es una época que muchas familias colombianas esperan ansiosamente durante todo el año, pues esta significa descanso, reencuentro y recarga para muchos, dado que es un mes en el que además de celebrarse o conmemorarse fechas especiales, también se viven reuniones y eventos especiales.

La gastronomía colombiana forma parte importante de estas celebraciones, pues para nadie es un secreto que Colombia tiene una gran variedad de platos que se consumen durante este mes.

Sin embargo, hay dos por excelencia que se pueden encontrar en la mayoría de hogares colombianos en estas fechas. Se trata de los buñuelos y la natilla.

La preparación de las natillas es común en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

El portal estadístico Worldpanel by Numerator hizo recientemente un análisis sobre el consumo de estos dos alimentos durante la época decembrina y esto fue lo que encontró.

Lo primero que analizaron fue el tiempo en cocina y celebraciones más íntimas. Aseguraron que la cena del 24 de diciembre tarda en promedio 2,3 veces más en prepararse que una cena regular. Por otro lado, que la cena del 31 de diciembre requiere aún más tiempo, unas 2,8 veces más, llegando a casi 70 minutos de preparación.

El 69 % de las cenas el 31 de diciembre reúnen a 4 o más personas, pero cerca de un tercio se celebra entre 3 o menos comensales, lo que no impide que aumente el gasto en alimentos y bebidas durante todo diciembre.

Platos estrella para el 24 de diciembre

De acuerdo con lo expuesto, para esta fecha predominan platos en las mesas de las familias colombianas como el lomo, ensalada de papa, ensalada tropical y preparaciones tradicionales.

Platos estrella para el 31 de diciembre

En esta fecha, de despedir un año y recibir uno nuevo, aparecen con mayor fuerza el puré de papa, sudado de pollo, lechona y tamal.

La preparación de la lechona es una tradición colombiana. Foto: Facebook: Alcaldía de El Espinal

Buñuelo y Natilla, los protagonistas de la temporada

De acuerdo con el estudio, el buñuelo y la natilla son dos preparaciones que definen el sabor colombiano en diciembre. El consumo de estos se dispara. La natilla, por un lado, se consume con una frecuencia de 1,3 veces por semana. Por su parte, los buñuelos se consumen 1,4 veces por semana en promedio durante diciembre.

Indican además que el número de personas que consume buñuelos semanalmente es más del doble del número de quienes consumen natilla.

Es importante saber que la natilla suele acompañarse con buñuelo, el 14 % de las ocasiones de consumo se dan en esta dupla. Además, los buñuelos, por su parte, y en un 50 % se consumen con bebidas calientes como café, chocolate, café con leche o tinto.

Respecto a las ciudades en donde más se consume, el estudio detalla que Bogotá registra un consumo de natilla del 34 %, que es mayor al promedio de las ciudades principales.

Los buñuelos son un plato insignia. Foto: LUCHO MARIÑO

Por su parte, Medellín se consolida como la capital del buñuelo, con un consumo de más del triple que en Bogotá y la Costa.