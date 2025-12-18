A través de sus redes sociales, Coca-Cola hizo un anuncio importante para los barranquilleros y visitantes de ‘La Arenosa’ que esperaban con emoción su caravana navideña este jueves, 18 de diciembre de 2025.

Según informó la compañía, “para seguir viviendo la magia de la Navidad, la caravana navideña de Coca-Cola en Barranquilla será reprogramada”. Sin embargo, no dio a conocer la nueva fecha en la que se vivirá esta jornada por ahora.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Coca-Cola indica que la nueva fecha será confirmada próximamente, sin ofrecer mayores detalles, por lo que el público permanece atento al anuncio oficial sobre los horarios y la programación actualizada.

De acuerdo con el primer anuncio que hizo la compañía, la carava navideña para este año en Barranquilla, además de estar programada para el 18 de diciembre, arrancaría el recorrido a las 6:30 p. m. en el Parque Prudencio Padilla para, posteriormente, continuar con la ruta por la calle 98, la carrera 51B, la calle 72 y la Vía 40.

El trayecto se finalizaría hacia las 9:30 p. m. en Puerta de Oro, sorprendiendo y llenando de alegría a muchas familias. No obstante, con este nuevo cambio, hasta ahora se desconoce si mantendrá estos horarios y rutas para la nueva fecha.

Así se han vivido las caravanas navideñas en otras ciudades de Colombia

Antes de llegar a Barranquilla, las caravanas navideñas de Coca-Cola ya han llenado de magia y alegría a varias personas en diferentes ciudades de Colombia. El primer turno fue para Bogotá, el pasado 8 de diciembre, pasando por el Parque El Tunal y recorriendo vías como la carrera 24 sur, la calle 48B sur, la av. Ciudad de Villavicencio y la av. Boyacá hasta el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, ubicado en la calle 170 con Boyacá.

Luego llegaron a Medellín, el 11 de diciembre, iniciando por Viva Envigado y continuando su recorrido por la av. El Poblado, la Milla de Oro, el Parque El Poblado, y Parques del Río.

El tercer turno fue para Bucaramanga, iniciando el trayecto desde Centro Comercial Parque Caracolí para pasar por sectores como Provenza, la av. Floridablanca, la carrera 27, la carrera 33, la calle 14, y el Estadio Américo Montanini.

La última fecha programara era la de Barranquilla, no obstante, con el cambio de jornada muchos siguen esperando ese gran día para disfrutar esta tradición que regresó a Colombia con una propuesta renovada, pensada para avivar el espíritu decembrino y fortalecer los lazos de comunidad en torno a la alegría de compartir en familia, con amigos o en pareja.