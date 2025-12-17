La subregión del nordeste antioqueño es reconocida como la segunda productora de oro en Antioquia, después del Bajo Cauca, según información de la Gobernación.

Esta zona destaca por su industria panelera y por la siembra de café. De igual forma, es un territorio atractivo desde el punto de vista turístico debido a su oferta de quebradas, cascadas y senderos ecológicos, sobre todo en pueblos como Yolombó, Amalfi, Yalí y Vegachí.

Tres pueblos de Antioquia para conocer y disfrutar en esta temporada de fin año

El sitio web Turismo Antioquia Travel indica que la historia del nordeste es rica en mitos, leyendas y célebres escritores, como Tomás Carrasquilla, que precisamente escribió una novela que guarda relación con uno de estos municipios: “La marquesa de Yolombó”.

El mencionado sitio web asegura que esta obra expone a la perfección la cultura antioqueña basada en sembrados de café y caña de azúcar, junto con las sobreabundadas minas de oro que fueron explotadas de manera intensa por los colonos.

Yolombó destaca por su riqueza histórica. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Yolombó se caracteriza por estar cargado de historia y lindos paisajes que lo hacen ideal para quienes quieren conectar con la naturaleza. Se dice que allí los viajeros pueden realizar caminatas por senderos que llevan a lugares mágicos y encantadores.

Sitios de interés

Este destino cuenta con varios destinos de interés para quienes decidan visitarlo. Por ejemplo, está el Templo de San Lorenzo de Yolombó, que es considerado como uno de los más grandes en el departamento. Esta construcción es una insignia dentro del municipio, ya que gracias a su contexto religioso es sinónimo de historia.

Tres de los municipios más antiguos de Antioquia, destinos que cautivan con su riqueza natural y diversidad de atractivos

A este se adiciona la casa de la cultura Jesús Emilio Ramírez, institución que ha fomentado el desarrollo de las artes y ha albergado por años la historia Yolombó.

A estos lugares históricos se suman algunos encantos naturales como el Cerro del Cancharazo, que se localiza en la vereda El Comino y es un lugar perfecto para los amantes al turismo ecológico, además de la quebrada San Lorenzo, que se encuentra muy cerca de la cabecera municipal y es un espacio de uso recreativo y para conectar con la naturaleza.

Yolombó tiene una zona arqueológica. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Así mismo, está la zona arqueológica La Gitana, que se localiza en el corregimiento El Rubí, a tres kilómetros del pueblo. En este lugar se tiene la posibilidad de experimentar de manera vivencial las primeras manifestaciones precolombianas de la zona.

Datos de interés

El portal oficial Corregimientos de Antioquia indica que Yolombó es un término que procede en su totalidad de lo indígena. Pedro de Heredia descubrió en las regiones de Antioquia, en 1535, un caserío de indios con ese mismo nombre de “Yolombó” y así permaneció.

Su principal actividad económica está basada en la agricultura, especialmente en el cultivo de café y caña de azúcar.