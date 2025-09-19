Suscribirse

Revelan los requisitos que deben cumplir los nuevos contadores de agua en Colombia: esto dice la SIC

Estos fueron los lineamientos definidos por la entidad supervisora.

Redacción Semana
19 de septiembre de 2025, 4:26 p. m.
Tubería del baño
Esto es lo que debe saber respecto al cambio. | Foto: Getty Images

Hace algunos días, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió una resolución para definir los nuevos requisitos que deberán cumplir los medidores de agua fría y caliente, que sean de uso residencial.

La norma tiene incidencia en los productores y los importadores de este tipo de equipamientos. Tiene como objetivo garantizar que los hogares colombianos cuenten con medidores de agua que sean exactos y confiables con respecto a la medición del consumo del agua. Esto garantizará que los cobros hechos en la factura sean completamente justos.

Estas son las directrices que deberán seguir los nuevos hogares. | Foto: iStock

De esta manera, se busca reducir la cantidad de quejas e inconformidades respecto a los precios en el recibo del agua por cuenta de la mala medición de los contadores.

Contexto: La paradoja del consumo: en medio del pesimismo económico, el gasto de los hogares crece. ¿Por qué?

Requisitos para el medidor

La SIC establece los siguientes parámetros para cumplir. Estos son algunos:

Se deberán registrar los instrumentos de medición en el Sistema de Información de Metrología Legal (SIMEL). Deberán cumplir los requisitos de exactitud y desempeño para la medición de agua, caliente y fría.

Grifo de agua
Buscan garantizar una correcta medición. | Foto: Getty Images

Respecto a la fecha de entrada en vigencia, la resolución estipula que será 6 meses luego de su publicación. Es decir, desde marzo del 2026, cuando se contará luego un periodo de 12 meses en el que los fabricantes, como importadores y comercializadores deben acoplar sus procesos para cumplir los nuevos requerimientos.

Contexto: Los hogares colombianos están menos endeudados, mientras que las empresas han aumentado sus obligaciones financieras

Luego de ello, los importadores y comercializadores de los medidores, sean nacionales o extranjeros, deben demostrar su conformidad ante la SIC. Es importante que sepan que los instrumentos que no cumplan los requerimientos, no podrán ser importados ni puestos en uso.

Edificio / Construcción de edificio / Vivienda / Edificios con viviendas / casas
Solo deberán implementarlos los nuevos inmuebles que se construyan. | Foto: Getty Images

¿Los hogares deben cambiar sus medidores si tienen los antiguos?

Es clave saber que la medida solo cobija a los hogares nuevos o en construcción. Entendiendo esto, no se exige el reemplazo inmediato de medidores de agua que ya están instalados en las viviendas y que funcionan desde hace varios años allí.

