Hace algunos días, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió una resolución para definir los nuevos requisitos que deberán cumplir los medidores de agua fría y caliente, que sean de uso residencial.

La norma tiene incidencia en los productores y los importadores de este tipo de equipamientos. Tiene como objetivo garantizar que los hogares colombianos cuenten con medidores de agua que sean exactos y confiables con respecto a la medición del consumo del agua. Esto garantizará que los cobros hechos en la factura sean completamente justos.

Estas son las directrices que deberán seguir los nuevos hogares. | Foto: iStock

De esta manera, se busca reducir la cantidad de quejas e inconformidades respecto a los precios en el recibo del agua por cuenta de la mala medición de los contadores.

Requisitos para el medidor

La SIC establece los siguientes parámetros para cumplir. Estos son algunos:

Se deberán registrar los instrumentos de medición en el Sistema de Información de Metrología Legal (SIMEL). Deberán cumplir los requisitos de exactitud y desempeño para la medición de agua, caliente y fría.

Buscan garantizar una correcta medición. | Foto: Getty Images

Respecto a la fecha de entrada en vigencia, la resolución estipula que será 6 meses luego de su publicación. Es decir, desde marzo del 2026, cuando se contará luego un periodo de 12 meses en el que los fabricantes, como importadores y comercializadores deben acoplar sus procesos para cumplir los nuevos requerimientos.

Luego de ello, los importadores y comercializadores de los medidores, sean nacionales o extranjeros, deben demostrar su conformidad ante la SIC. Es importante que sepan que los instrumentos que no cumplan los requerimientos, no podrán ser importados ni puestos en uso.

Solo deberán implementarlos los nuevos inmuebles que se construyan. | Foto: Getty Images

¿Los hogares deben cambiar sus medidores si tienen los antiguos?