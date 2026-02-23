Revelan nuevo ranking de alcaldes de Latinoamérica; este es el puesto que ocupó Carlos Fernando Galán

La firma CB Global Data destapó el nuevo ranking de alcaldes de Latinoamérica, con la percepción ciudadana en febrero.

El estudio está enfocado a los alcaldes capitalinos, en el cual, por supuesto, está la valoración que hicieron los colombianos residentes en Bogotá del alcalde Carlos Fernando Galán.

En primer lugar, hay que destacar que el burgomaestre de Bogotá está en el top 10 y, de hecho, ocupó la casilla 10, con una imagen positiva del 41,3 %, frente a 54,8 % que no ven con buenos ojos su gestión, y sin dejar de mencionar que hay un 3,9 % de participantes en la encuesta, que se abstuvieron de opinar, al marcar ‘no sabe, no responde’.

Alcalde Carlos Fernando Galán, en encuesta de valoración de alcaldes capitalinos en Latinoamérica. Foto: Encuesta CB GLOBAL DATA / informe

Galán entre vecinos

De acuerdo con el informe de la firma global, los tres alcaldes capitalinos mejor valorados en febrero son: Carolina Mejía (Santo Domingo), quien encabeza la medición con un 62,8 % de imagen positiva.

El segundo lugar lo ocupa Clara Brugada (Ciudad de México), con 59, 5%; y completa la tripleta Ibaneis Rocha (Brasilia), con 53,8 % de aprobación.

Por el lado de quienes obtuvieron menores puntajes en el ranquin están Luis Bello (Asunción), que ocupa el último lugar, con 20,3 % de imagen positiva. Le siguen Iván Arias (La Paz), con 21,8 %; y Ricardo Quiñónez (Ciudad de Guatemala), con 23,5 % de aprobación.

¿Qué hacen los mejores?

Sin duda, en las percepciones ciudadanas con los alcaldes, a la hora de responder una encuesta, entran a jugar múltiples factores. Muchos opinan a partir de su posición política, sin entrar a evaluar cuál ha sido la gestión del mandatario local.

En el caso de la alcaldesa de Santo Domingo (República Dominicana) tiene peso el hecho de que sea la primera mujer que ocupa ese cargo. Pero, además, Mejía se ha ocupado de promover un discurso basado en la transparencia, la ética, sin contar que ha sido cercana a la gente con su programa ‘La alcaldía llega a ti’.

En términos de la actividad para la cual se elige un alcalde, y es, para hacer obras que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, la alcaldesa de Santo Domingo, desde los inicios de su mandato, habló de continuar con lo que se venía haciendo bien, lo que ante la población evidencia una posición de trabajo con políticas más allá de los gobierno.

Ranquin de alcaldes capitalinos de Latinoamérica. Febrero / 2026 Foto: CB GLOBAL DATA / Informe

¿Cómo le va a Galán?

Hay que recordar que, en diciembre de 2025, el mandatario de Bogotá ocupaba la cuarta casilla en el mismo escalafón, con una valoración positiva en ese entonces, de 49,5 %.

Galán tuvo que enfrentar un racionamiento de agua; la ciudad llena de obras, con dificultades para la movilidad, lo que probablemente sea uno de los puntos que en el futuro le serán aplaudidos.

A inicios del año, el incremento en el pasaje del TransMilenio fue otra de las decisiones impopulares, lo que inclusive llevó al presidente Gustavo Petro a pedirle que se buscaran caminos para volverlo a bajar.

También está el problema de inseguridad, que, según la percepción ciudadana, es el mayor inconveniente para que todo lo demás pueda andar.

Ahora, la encuesta refleja la percepción ciudadana en febrero, tras una recolección de datos entre el 16 y el 19 de febrero.