Escalafón

Revelan nuevo ranking de alcaldes de Latinoamérica; este es el puesto que ocupó Carlos Fernando Galán

Conozca el top 10 de los mejor valorados en febrero. He aquí los puntajes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
23 de febrero de 2026, 12:00 p. m.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá Foto: Esteban Vega

La firma CB Global Data destapó el nuevo ranking de alcaldes de Latinoamérica, con la percepción ciudadana en febrero.

El estudio está enfocado a los alcaldes capitalinos, en el cual, por supuesto, está la valoración que hicieron los colombianos residentes en Bogotá del alcalde Carlos Fernando Galán.

En primer lugar, hay que destacar que el burgomaestre de Bogotá está en el top 10 y, de hecho, ocupó la casilla 10, con una imagen positiva del 41,3 %, frente a 54,8 % que no ven con buenos ojos su gestión, y sin dejar de mencionar que hay un 3,9 % de participantes en la encuesta, que se abstuvieron de opinar, al marcar ‘no sabe, no responde’.

Alcalde Carlos Fernando Galán, en encuesta de valoración de alcaldes capitalinos en Latinoamérica.
Alcalde Carlos Fernando Galán, en encuesta de valoración de alcaldes capitalinos en Latinoamérica. Foto: Encuesta CB GLOBAL DATA / informe

Galán entre vecinos

De acuerdo con el informe de la firma global, los tres alcaldes capitalinos mejor valorados en febrero son: Carolina Mejía (Santo Domingo), quien encabeza la medición con un 62,8 % de imagen positiva.

Consumo inteligente

Arrendar en Colombia ya no es solo pagar el canon: estos son los nuevos cobros permitidos

Macroeconomía

Banco de la República girará al Gobierno más de 13 billones de pesos, casi lo de una reforma tributaria: esta es la razón

Macroeconomía

Dólar abre al alza en Colombia: precio oficial para este 23 de febrero

Macroeconomía

MinHacienda citó a cúpula bancaria para anunciar decreto de inversiones forzosas: pulso con el sistema financiero

Macroeconomía

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 23 de febrero

Macroeconomía

Así se cotiza el euro en las casas de cambio este domingo 22 de febrero del 2026

Macroeconomía

Dólar en Colombia: así se cotiza la moneda en las casas de cambio este domingo 22 de febrero del 2026

Semana TV

Mauricio Toro reveló su fórmula para regresar al Congreso en las elecciones de este 8 de marzo

Bogotá

Distrito le dio vía libre al arranque de las obras de la etapa II del Bronx Distrito Creativo

Bogotá

Nuevos detalles de la desaparición de Diana Ospina tras tomar un taxi: mensajes borrados, transferencias y una extraña publicación

El segundo lugar lo ocupa Clara Brugada (Ciudad de México), con 59, 5%; y completa la tripleta Ibaneis Rocha (Brasilia), con 53,8 % de aprobación.

Por el lado de quienes obtuvieron menores puntajes en el ranquin están Luis Bello (Asunción), que ocupa el último lugar, con 20,3 % de imagen positiva. Le siguen Iván Arias (La Paz), con 21,8 %; y Ricardo Quiñónez (Ciudad de Guatemala), con 23,5 % de aprobación.

¿Qué hacen los mejores?

Sin duda, en las percepciones ciudadanas con los alcaldes, a la hora de responder una encuesta, entran a jugar múltiples factores. Muchos opinan a partir de su posición política, sin entrar a evaluar cuál ha sido la gestión del mandatario local.

En el caso de la alcaldesa de Santo Domingo (República Dominicana) tiene peso el hecho de que sea la primera mujer que ocupa ese cargo. Pero, además, Mejía se ha ocupado de promover un discurso basado en la transparencia, la ética, sin contar que ha sido cercana a la gente con su programa ‘La alcaldía llega a ti’.

En términos de la actividad para la cual se elige un alcalde, y es, para hacer obras que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, la alcaldesa de Santo Domingo, desde los inicios de su mandato, habló de continuar con lo que se venía haciendo bien, lo que ante la población evidencia una posición de trabajo con políticas más allá de los gobierno.

Ranquin de alcaldes capitalinos de Latinoamérica. Febrero / 2026
Ranquin de alcaldes capitalinos de Latinoamérica. Febrero / 2026 Foto: CB GLOBAL DATA / Informe

¿Cómo le va a Galán?

Hay que recordar que, en diciembre de 2025, el mandatario de Bogotá ocupaba la cuarta casilla en el mismo escalafón, con una valoración positiva en ese entonces, de 49,5 %.

Galán tuvo que enfrentar un racionamiento de agua; la ciudad llena de obras, con dificultades para la movilidad, lo que probablemente sea uno de los puntos que en el futuro le serán aplaudidos.

A inicios del año, el incremento en el pasaje del TransMilenio fue otra de las decisiones impopulares, lo que inclusive llevó al presidente Gustavo Petro a pedirle que se buscaran caminos para volverlo a bajar.

También está el problema de inseguridad, que, según la percepción ciudadana, es el mayor inconveniente para que todo lo demás pueda andar.

Ahora, la encuesta refleja la percepción ciudadana en febrero, tras una recolección de datos entre el 16 y el 19 de febrero.

Más de Macroeconomía

Los propietarios de una vivienda en arriendo, pueden tener problemas con inquilinos abusivos que no pagan.

Arrendar en Colombia ya no es solo pagar el canon: estos son los nuevos cobros permitidos

Banco de la República

Banco de la República girará al Gobierno más de 13 billones de pesos, casi lo de una reforma tributaria: esta es la razón

Economia

Dólar abre al alza en Colombia: precio oficial para este 23 de febrero

Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Carlos Betancourt, director (e) de la Dian.

MinHacienda citó a cúpula bancaria para anunciar decreto de inversiones forzosas: pulso con el sistema financiero

-

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 23 de febrero

Aún se desconoce el monto exacto de los euros hurtados a los adultos mayores en Bogotá.

Así se cotiza el euro en las casas de cambio este domingo 22 de febrero del 2026

Dolar precio

Dólar en Colombia: así se cotiza la moneda en las casas de cambio este domingo 22 de febrero del 2026

FACHADA ANDI

La Andi hizo un llamado a las autoridades nacionales y departamentales para garantizar el servicio de energía

Getty Creativo

Euro hoy: este es el precio en las casas de cambio para este sábado 21 de febrero en Colombia

Noticias Destacadas