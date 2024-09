Sin tener aún un acuerdo entre Gobierno y Congreso, ya hay 245 proposiciones para ajustar el presupuesto de 2025

La novela para la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2025 tuvo, hoy miércoles 18 de septiembre, un nuevo capítulo. Tras una reunión con congresistas de las comisiones económicas, que no lograron ponerse de acuerdo sobre el monto del plan de gastos del año entrante, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que, pese a que aún no se ha logrado ningún acuerdo, el proyecto de ley ha seguido su curso.

Irrespeto por riesgo de default

Estos anuncios fueron respondidos por el representante Wilmer Castellanos, miembro de la Comisión Interparlamentaria, quien los calificó como “irrespetuosos”. Aseguró que no hay una razón para afirmar que los congresistas de dicha Comisión busquen hacerle daño al país, “por querer tomar decisiones responsables basadas en datos reales que no han querido ser suministrados por parte del gobierno nacional y no querer asumir los costos de su propia negligencia. Es preciso aclarar que no se ha citado a sesión de la comisión seis veces- como lo ha dicho Acosta-, sino que en realidad han sido cinco citaciones formales. De las cuales solo las dos últimas se han convocado por el funcionario competente”, precisó Castellanos.