Gobierno y Congreso viven un pulso billonario por el presupuesto de 2025. En vilo este proyecto y la nueva reforma tributaria.

Debido a que el Ministerio de Hacienda anunció que esa cifra está desfinanciada en 12 billones de pesos, suma que planea buscar con una ley de financiamiento, numerosos congresistas se opusieron a su aprobación, alegando que no pueden darle su aval a un monto que depende de una nueva reforma tributaria, que, a su vez, suscita muchas dudas y actualmente no tendría el camino despejado en el Legislativo.

En efecto, en las comisiones económicas no se logró consenso sobre el monto, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que ante esa realidad se continuará la discusión con el propuesto por su cartera (523 billones de pesos). Sin embargo, congresistas como Pérez y la senadora Angélica Lozano no comparten esa visión y creen que la cifra dependerá de lo que se defina a partir del martes 17 de septiembre, cuando se inicie la discusión formal del proyecto de presupuesto . Allí se hablará de cuánto y en qué se gastará el dinero.

Lozano, por su parte, asegura que es inédito que no se haya definido el monto y que eso implica un vacío, pues la ley no dice qué hacer en estos casos. “Por ahora, vencido el primer plazo, nos vamos al siguiente, que es el del 25 de septiembre, momento para el cual se debe haber aprobado en las cuatro comisiones el desglose del presupuesto; qué tanto va para cada ministerio, para el ICBF y demás entidades. Esa sumatoria dará un total. De ahí se pasará a plenarias, y el plazo irá hasta el 20 de octubre. Si el proyecto no es aprobado en esa instancia, al día siguiente el presidente queda facultado por la Constitución para expedirlo por decreto. ¿Cuál decreto? Lo que se hubiere aprobado el 25 de septiembre”.

Algunos parlamentarios dicen que esta situación no es inédita, pues durante el gobierno de Andrés Pastrana se presentó algo similar con el monto del presupuesto, que al final fue demandado ante la Corte Constitucional y esta no le puso problema. Sin embargo, Óscar Darío Pérez, quien para ese momento ya pertenecía al Congreso, recuerda que no fue lo mismo, pues el Legislativo de esa época aprobó la cuantía del presupuesto después de la fecha límite. Por ese motivo el proyecto fue demandado, pero la Corte no lo tumbó porque había acuerdo entre Congreso y Gobierno, cosa que hoy en día no hay.