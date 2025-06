“Uno no puede saltarse las reglas de juego porque está con las manos atadas”: María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval

Deuda más alta

Una posible desertificación

¿Hay salida?

“Yo creo que tienen cómo ahorrar. Hay espacio con el gasto, uno no puede saltarse las reglas básicas de juego para decir que tiene las manos atadas. Hay muchas cosas por hacer, pero en ese paquete no está saltarse las instituciones”.

Gutiérrez expresó que aunque no conoce un hecho sobreviniente, en específico, que haya conducido a la decisión del gobierno, de acudir a la cláusula de escape de la regla fiscal. No obstante, “hemos visto que parte de las de emergencias que han declarado en este gobierno siempre hay un hecho sobreviniente que realmente no es un hecho sobreviniente, entonces yo realmente no la veo”.