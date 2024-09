Cero y van diez

Siempre he pensado en las grandes dificultades que cabecillas al mando de estos grupos terminen firmando estos procesos. Ellos son demasiado poderosos en los territorios donde delinquen. Tienen armas. Y, como manejan el negocio de la droga, tienen mucha plata. No les interesa terminar pensionados, sin mando y sin poder.

No creo que haya habido procesos exitosos de paz en el país. Siempre han quedado por fuera de estos los que verdaderamente hacen daño. El proceso de Santos no sólo no acabó con las Farc (ahora hay tres nuevas Farc delinquiendo), sino que entregó a los pocos que firmaron una impunidad aberrante; hasta les creó una justicia para perseguir a los que los combatieron por años. Da grima ver a estos personajes caminar orondos por el país haciendo juicios morales con esos expedientes criminales intactos. No podemos seguir creando la cultura en Colombia que ser bandido paga.