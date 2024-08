Expropiar por la puerta de atrás

En el año 2022 se hizo la Reforma tributaria más retrógrada nunca antes vista. De hecho, hoy en día la economía la está pagando con creces. El crecimiento económico no se está dando y adicionalmente tampoco ha llegado el recaudo esperado. Dentro de los aspectos más relevantes de la reforma estaba imponiendo un impuesto al patrimonio, no por unos años para algún tema, sino de por vida. Somos hoy uno de los pocos países del mundo que lo tiene, ya que se considera absurdo cobrar por el patrimonio cuando ya se cobran impuestos prediales para inmuebles o de rodamiento en el caso de vehículos.

El impuesto al patrimonio termina siendo una expropiación en cómodas cuotas anuales. Generalmente, el patrimonio no renta. En él está la vivienda y otros bienes que su función no es tener un beneficio económico, por lo cual si se le cobra una cuota anual de impuesto termina siendo un pago que no depende de un ingreso. Año a año, los colombianos van entregando a cuotas su patrimonio al Estado.