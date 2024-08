Irrealismo tributario

Un país como Colombia, donde vivimos en el realismo mágico descrito por García Márquez, no podía ser menos en otros aspectos, menos en el gobierno del cambio, en que todo es fantasía y todo se logra simplemente diciéndolo. Es por eso que fue radicado en el Congreso de la República el Presupuesto General de la Nación del año 2025 desfinanciado.

No es para menos, el presupuesto del año 2024 también fue radicado así y por eso estamos como estamos. Había más de veinte billones de pesos en ingresos con muy poca posibilidad de lograrse. Pero además las previsiones de recaudo tributario tampoco se han venido dando, es muy complicado pretender que una economía crezca y dé frutos cuando es atacada y vilipendiada por el gobierno diariamente.

El presupuesto de 2025, fuera de venir desfinanciado, viene con aumentos exagerados en el gasto público, como si este fuera el camino para reactivar la economía. Si no hay recursos, ¿para qué se abren diez nuevas misiones diplomáticas y más de veinte consulados por el mundo, donde poco se necesitan?

Pero la perla adicional es que el Gobierno Petro pretende además meter una reforma tributaria este mismo año para buscar un recaudo adicional de doce billones de pesos. Ya muchos analistas le han advertido al gobierno que no es buen momento para incluir nuevos impuestos, que la economía está pasando aceite, pero que además el ejercicio de la reforma de 2022 les salió mal. No solamente no logró el recaudo nuevo esperado, sino que le dio un zarpazo al crecimiento económico.