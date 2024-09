La transición de crecimiento a manía: navegando la última ola de un mercado alcista

Todos están hablando de burbujas en estos días. Los mercados han subido, las valoraciones tecnológicas están alcanzando nuevos máximos, y parece que cada día trae advertencias de un colapso inminente. Pero las burbujas no se tratan solo de precios, se tratan de psicología. Y si la historia nos enseña algo, es que hay una diferencia entre la fase de ‘crecimiento’ de un mercado alcista y la fase de ‘manía’ que le sigue.

Ahora mismo, no estamos en plena manía, pero estamos cerca. Estamos en la transición: el punto donde el mercado empieza a sentirse diferente, pero aún hay oportunidades. La clave para prosperar en esta fase no es solo mantenerse racional, sino tener un plan claro de salida.

Analogía con el presente: la fase de descubrimiento en el mercado actual tuvo lugar entre 2014 y 2020. La computación en la nube, la inteligencia artificial y la blockchain eran tecnologías emergentes, pero su potencial transformador aún no había captado completamente la atención del mercado. El Nasdaq estaba subiendo, pero no al ritmo frenético que veríamos más tarde.

Durante la fase de crecimiento, el mercado empieza a notar. Entre 1994 y 1998, el Nasdaq subió constantemente de 400 a 1.400. Aún no era euforia, pero sí un período de crecimiento sostenido y saludable. Sin embargo, los inversores enfrentaron cuatro correcciones significativas, cada una mayor al 15 %. Aunque estas correcciones fueron desconcertantes, presentaron oportunidades de oro para aquellos con un plan claro.

Lección de la manía: aquí es donde la mayoría de los inversores pierden. Las ganancias llegan rápido, pero también lo hacen las correcciones bruscas. La clave para sobrevivir no es solo mantenerse racional; es tener un plan claro de salida. Saber cuándo tomar ganancias y retirarse antes del inevitable colapso.

⦁ No te pelees con el mercado: la transición hacia la manía no significa que sea el momento de salir completamente. De hecho, la fase de manía suele traer las mayores ganancias. Pero también es donde la volatilidad se dispara. Ten una estrategia para tomar ganancias y no te dejes arrastrar por las acciones que están subiendo sin un plan de salida.