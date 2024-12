Las nuevas locuras del emperador

En cualquier otro gobierno u otro país el ministro se habría caído hacía mucho. El presidente lo hubiera retirado del cargo. Acá en Colombia no pasa nada. Es increíble cómo la ciudadanía no reacciona y deja que el emperador haga lo que le da la gana.

De la misma manera, Petro decidió esta semana no acatar lo que dice el Consejo Nacional Electoral CNE, en cuanto a las campañas políticas. Sigue insistiendo que esa entidad no lo puede investigar ni juzgar a él a pesar de que las cortes le han reiterado que eso no es cierto y que debe responder. Esto es una muestra adicional de su desprecio por la justicia y las leyes. A mí, personalmente, me hace pensar que denigrar del CNE es el comienzo del fin de las elecciones del 2026. También podría acatar el resultado electoral.