Mayéutica empresarial

Hablaron por horas, incluso ignorando a los demás invitados. Al marcharse de la reunión, el botánico le manifestó al anfitrión que Carnegie era un “conversador muy inteligente”. El famoso autor estimó que, si bien no dominaba nada de botánica, este calificativo se debía a que escuchó con atención, pues tenía profundo interés en lo que esta persona decía. Ella lo sabía, por lo tanto, estaba complacido con el diálogo sostenido.

Esa escucha es uno de los más altos cumplidos que se pueden brindar. Le hizo pensar al científico que era un buen platicador cuando, en realidad, no había sido más que un buen oyente y lo alentó a hablar.

Existen muchas razones por las que no se plantean preguntas, pero, según los expertos, el mayor inhibidor es que no se comprenden sus beneficios.

En un entorno VUCA (volátil, incierto, complejo, ambiguo), la capacidad para efectuar preguntas inteligentes se ha vuelto fundamental. Esto impacta significativamente a los hombres de negocios, quienes, a diferencia de otros profesionales, no reciben exactamente una preparación formal sobre el modelo de preguntas que deben realizar al abordar un problema en particular. Aprenden sobre la marcha y hasta argumentan frente a las decisiones que necesitan tomar, sin haber indagado idóneamente. Especialistas han encontrado en sus investigaciones que cierto tipo de preguntas ha ganado demasiada repercusión en el mundo empresarial.

La misma experiencia de los gerentes los imposibilita en ocasiones para apreciar ideas innovadoras y, probablemente, numerosas inquietudes y ángulos de análisis de situaciones problemáticas nunca se lleguen a plantear. Cuando se trata de investigar, precisamente el papel del líder es extraer información, ideas y alternativas, y esforzarse por auscultar asuntos que no son tan evidentes, pero que aportan sustancialmente a las decisiones que se adoptarán. Para este cometido, es vital tener la habilidad de interrogar adecuada y efectivamente.

De investigación: son apropiadas para ir más allá de las soluciones genéricas y estimular alternativas más refinadas. Profundizan progresivamente para generar información que no es obvia. ¿Por qué?, ¿cómo?, ¿qué sucedió?, ¿qué tan factible y deseable es cada una de las posibilidades?, ¿qué funciona y qué no?, ¿cuáles son las causas del problema?, etc. Al enfrentarlo o ante una oportunidad, el directivo tiene que aclarar su propósito, lo que quiere lograr y lo que necesita aprender.