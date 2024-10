Ondas de Kondrátiev: el mapa clave para entender los mercados y la innovación tecnológica

Las ondas de Kondrátiev no son solo ciclos económicos de expansión y contracción, son un plano maestro para el futuro de la innovación. Revelan algo que muchos inversores pasan por alto: las dinámicas a largo plazo que transforman de manera fundamental a las industrias y a las sociedades enteras. El verdadero juego no está en perseguir ganancias a corto plazo, sino en posicionarse para anticipar las revoluciones tecnológicas que son inevitables.

Cada onda de Kondrátiev marca el surgimiento de una nueva era tecnológica. No se trata de mejoras incrementales, sino de cambios de paradigma que interrumpen completamente el statu quo. El motor de vapor, la electricidad y el internet no solo respondieron a la demanda existente, la crearon, generando ecosistemas de valor completamente nuevos. Así es como se despliegan las revoluciones: no solo cubren necesidades, sino que crean nuevas posibilidades.