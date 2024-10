Reforma laboral o pliego sindical

Pero lo anterior no lo es todo. Hay más temas bastante complejos en esta reforma, como el de cambiar la hora desde la que se deben contabilizar las horas nocturnas, o el manejo de costos de los dominicales, etc. Todo esto traerá muchos costos adicionales a sectores como el de alimentos y bebidas o entretenimiento. Es inentendible que cuando las ciudades del mundo luchan por estar abiertas veinticuatro horas, en Colombia queramos cerrarlas a las seis de la tarde.

Siempre me he preguntado por qué Bogotá no opera como Nueva York en el tema de distribución de mercancías a grandes superficies o restaurantes, en el entendido que estas labores se realizan en horas de la noche para no impactar el tráfico de la ciudad durante el día. Con estos sobrecostos, menos opciones tendremos para implantarlo.