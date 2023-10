Voto útil o inútil

La democracia colombiana tiene muchas amenazas con las que convive día a día, como la compra de votos, el exceso de recursos de dudosa procedencia y, ahora, el voto útil, mecanismo que se resume en atajar a un candidato votando por aquel que es menos malo.

Si algo tiene interesante la democracia es la posibilidad de cada ciudadano a votar libremente por el que considere el mejor, el más preparado y el que defienda los mismos principios. Esto se está muriendo lentamente. En general, los mejores candidatos mueren en las elecciones por diferentes razones como:

a) La falta de recursos económicos. Muchísima plata se gasta y se necesita en campaña, muchas veces con recursos de dudosa procedencia o simplemente recursos que se entregan a cambio de algo en el futuro, si se gana. Esto hace que el candidato más idóneo, el que no cede en sus principios, no consiga todos los recursos que necesita. Los mayores donantes de campañas políticas son contratistas que después aspiran a sacar tajada si su candidato es elegido. No más el día de elecciones se necesitan millones de recursos para movilización de votantes y contratación de jurados electorales, para cuidar los votos en el conteo.

b) Las encuestas, que se han convertido en un dirigidor del voto. A los votantes les gusta ganar. Terminan acercándose a los candidatos con más opción, así no sean los mejores. Esto conlleva que generalmente de 10 o 12 candidatos el voto se polarice en los dos primeros.

c) Ceder en sus principios: al no haber un partido o una ideología lo suficientemente fuerte, son los candidatos tibios los que terminan diciendo a todo que sí, los que son amplios frente a la corrupción, los que logran las coaliciones en torno a ellos y logran ganar.

d) El voto útil, el que es auspiciado por el susto de que gane el contrincante político, el que lleva a la ciudadanía a votar en contra de alguien y no a favor del mejor. En esto ayudan mucho los medios de comunicación que suben y bajan candidatos de su elección.

Aunque existen mecanismos para afrontar estos problemas como la segunda vuelta electoral o la divulgación de las cuentas de las campañas, es mucho lo que todavía se hace para coartar la democracia. No más pensemos la cantidad de recursos que se mueven en efectivo en una campaña sin control. Los famosos mochileros de la costa, la compra de votos, el tamal y la lechona siguen siendo temas recurrentes.

Una verdadera reforma electoral es necesaria en Colombia, donde los partidos políticos estén por encima de los caudillos, donde la ideología sea más importante que la tibieza, donde la financiación de las campañas sea del Estado y no de los contratistas, donde el ciudadano pueda salir libremente y votar por la mejor opción. ¿Yo les pregunto cuánto llevamos en Colombia votando más en contra de alguien que a favor del mejor?

Acordémonos que en las elecciones presidenciales del 2022 los mejores candidatos quedaron en el camino por cuenta de atajar a Petro, utilizando el voto útil. Hoy Petro es presidente y bastante daño está haciendo.

Invito a los colombianos a votar conscientemente por el que consideren el mejor candidato, el que verdaderamente los represente y sea correcto. Solo de esta manera ganarán los que deben. No quiero volver a oír la frase que el mejor candidato es tal, pero como no tiene opción voy a votar por este otro.