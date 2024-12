En el país, tradicionalmente, la educación se ha medido por desempeño académico y deserción escolar, y olvida otros factores que pone sobre la mesa este último informe, hecho entre mayo y agosto de este año. Contar con agua potable constante y gratuita es uno de esos factores prioritarios, más aún en un país donde 1 de cada 3 niños tiene parásitos intestinales. No obstante, el 38 por ciento de los planteles educativos rurales y oficiales no tienen servicio de agua potable.

“Tenemos un problema grande de cobertura –explica el orientador– porque no damos abasto en la atención. Además, nosotros no brindamos terapia, debemos hacer remisiones interinstitucionales y en el Distrito los psiquiatras infantiles son apenas dos. Lo preocupante es que una niña o niño sin un entorno protector no puede generar procesos de aprendizaje coherente. Sin salud mental no se interiorizan conocimientos”.