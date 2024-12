El gobierno tendrá que meterse la mano al bolsillo para subsidiar parte del salario de unos 3,6 millones de empleados del sector privado en el país. Eso le costará cerca de 3,16 billones de pesos en un mes, es decir, 0,3 por ciento del producto interno bruto (PIB). Aunque no es su obligación constitucional, se trata de una inversión necesaria para mantener a flote la actividad productiva, y de paso evitar una debacle de la economía tras el aislamiento decretado por el Gobierno debido a la pandemia.

En efecto, el Gobierno no puede solucionar todos los casos con más créditos, como ha venido haciendo. Muchas de esas empresas no van a sobrevivir a punta de préstamos porque ya están ahogadas en deudas, y otras representan para los bancos un riesgo que las hace inelegibles. La única opción es que el Gobierno les dé subsidios para aliviar la carga de pagar salarios cuando no reciben ingresos.