En marzo 13 de 2017 Jason Rosenthal se convirtió en uno de los viudos más famosos de Estados Unidos. Su nombre había saltado a la fama 15 días antes, en San Valentín , cuando su esposa Amy Krouse Rosenthal publicó en el diario The New York Times un ensayo que tituló ‘You May Want to Marry My Husband’ (Usted podría querer casarse con mi marido) . Comenzaba así: “He estado casada con el hombre más extraordinario por 26 años. Quería otros 26 más”.

Recientemente, luego de tres años de la muerte de Amy, de su suegro y de su padre, Jason escribió el libro My Wife Said You May Want to Marry Me, en el que habla de duelo, pérdida, dolor y resiliencia, temas en los que hoy se siente todo un experto. En él cuenta que cuando Amy publicó el artículo, estaba demasiado devastado como para apreciar su carta de despedida en su dimensión. Pero tiempo después el impacto de esas palabras fue mucho más profundo y rico de lo que pensó inicialmente. Solo posteriormente le dieron un respiro y hasta le arrancaron sonrisas.