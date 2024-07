El ejemplo de Uribe

Con el famoso “le doy en la cara, marica” de la llamada telefónica del entonces presidente Álvaro Uribe a su compinche la Mechuda se abrió en Colombia hace unos 15 años la veda sobre el uso de las malas palabras, que antes solo se oían públicamente en las películas con “actores naturales” de Víctor Gaviria. Todavía no he leído el nuevo libro del exfiscal uribista Néstor Humberto Martínez, de modo que no sé si él las emplea también por escrito; pero los “marica” y los “güevón” le llovían de los labios en las grabaciones de sus conversaciones con Jorge Enrique Pizano, el controlador de los negocios de Odebrecht y Sarmiento y denunciante de su corrupción, a continuación misteriosamente envenenado. Y ahora llegamos a un clímax de zafiedad y grosería con la conversación entre Diego Cadena, abogado semiclandestino del expresidente Uribe Vélez, y su hermano Álvaro, fisioterapeuta en Miami, que reproduce hace ocho días en esta revista el periodista Daniel Coronell, objeto del fraternal intercambio. Las palabras “malparido”, “hijueputa”, “gonorrea” –sin mencionar el ya habitual “güevón” (o “güeón”) y el por lo visto cariñoso “marica”, ni las frecuentes alusiones bendiciendo “al Señor”, de quien no se sabe si es el propio Uribe o el Dios de los cristianos– ocupan la casi totalidad de la grabación.

Tal vez no sobre recordar que el expresidente Álvaro Uribe ha sido también pionero en el uso del sustantivo “hijueputas” para referirse a los magistrados de la Corte Suprema.