Gran Debate con los candidatos a la Gobernación del Valle

Sobre la vía Buga-Buenaventura, el candidato Santiago Castro indicó que la “concesión ya fue dada, el problema son los otros proyectos que el gobierno nacional no ha dado, estamos hablando del tren de cercanías que ya va a tener estudios de segunda fase. Ahí es donde nosotros tenemos que estar alzando nuestra voz como vallecaucanos. Este es un gobierno que no es agradecido con la región que le dio tanto en las elecciones. No todos los proyectos que están en el Plan de Desarrollo se ejecutan”, dijo.