“En este gobierno no se tolerará la corrupción”: Andrés Idárraga, secretario de Transparencia

SEMANA: ¿Qué compromisos hay en el Gobierno Petro para luchar contra la corrupción?

ANDRÉS IDÁRRAGA: Por ejemplo, los compromisos en materia de gobierno abierto, transparencia, interoperabilidad ante la Ocde. Para nadie es un secreto que hay una percepción no solamente de corrupción, sino de impunidad, de tal manera que esta situación conlleva un reto muy importante para articular interinstitucionalmente la lucha contra la corrupción y, en mi criterio, contra la impunidad. No son pocos los casos en los que la Fiscalía, por ejemplo, ha llamado la atención con un material probatorio importante y robusto, y, al pasar de los años, no pasa nada. En materia de investigaciones a aforados involucrados con temas de presuntos actos de corrupción, en la Sala Penal tenemos una situación similar, la justicia no anda, al menos, a la velocidad que desea la ciudadanía y eso conlleva ese ambiente de impunidad y de falta de lucha contra la corrupción.

SEMANA: En octubre son las elecciones en Colombia y se está contra el tiempo para implementar mecanismos contra la corrupción electoral. ¿Cómo lograrlo en tan corto lapso?

A.I.: Le he pedido al registrador nacional, al ministro del Interior, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que el lunes se convoque de nuevo a la Comisión Nacional de Garantías Electorales a propósito de la denuncia por presunta trashumancia electoral en Cundinamarca, donde se logró comprobar que hay ciudadanos que votan en la mañana en Girardot y en la tarde en Ricaurte. En Ricaurte hay más votantes que habitantes.

SEMANA: ¿Cuáles son las medidas para enfrentar esa situación?

A.I.: Es una tarea de la Registraduría y del CNE en la validación o anulación de las células que se encuentran repetidas. Y de la mano con la reforma política, que busca tener reglas claras a propósito de la financiación de las campañas políticas, impedir cada vez más que se filtre dinero del narcotráfico, pero sobre todo impedir que por cuenta de la contratación pública parte de sus recursos terminen en las campañas políticas para favorecer algunos partidos y candidatos.

La Registraduría y el CNE deberán tomar medidas en la validación o anulación de las células que se encuentran repetidas. - Foto: Registraduría.

SEMANA: ¿Los partidos sí están comprometidos con una reforma que haga más transparentes las elecciones?

A.I.: Para lograr cambios, deben existir condiciones de igualdad para cualquier ciudadano que aspire a un cargo de elección popular. Esa es una discusión que se tendría que dar en el Congreso y creemos que esa es una vía para poder lograr que las elecciones sean transparentes a propósito del uso e inversión de recursos privados y públicos en las campañas electorales.

Es necesario trabajar en condiciones de igualdad para cualquier ciudadano que aspire a un cargo de elección popular. - Foto: LILIANA RINCÓN

SEMANA: Este medio reveló un escándalo de corrupción en el DPS por un posible direccionamiento de contratos. ¿Qué acciones están tomando para evitar este tipo de comportamientos?

A.I.: En este Gobierno no se tolerará la corrupción, venga del funcionario que venga. En el caso de ese funcionario, el presidente de la república ordenó de manera inmediata que saliera del cargo. Ya me reuní con los órganos de control y la oficina de control interno disciplinario del DPS para comenzar a adelantar acciones disciplinarias y, en paralelo, con la Procuraduría y Fiscalía. Ellos ya tienen conocimiento y esperamos que actúen a fondo frente a las investigaciones no solamente del funcionario, sino también del contratista que se encuentra en esa conversación telefónica que se hizo pública. El día de hoy (viernes), por ejemplo, denuncié un caso de un exfuncionario de la Unidad de Restitución de Tierras, hoy empleado de la Escuela Superior de Administración Pública, con 16 transacciones que suman casi 4 millones de pesos por cuenta del cobro, casi extorsión, a contratistas hasta del 10 por ciento de sus honorarios a cambio de que fueran contratados. Nosotros estamos con los ojos abiertos, vamos a impedir que existan actos de corrupción, cuando los encontremos que caiga todo el peso de la ley.

SEMANA: ¿Cuáles son los mecanismos del Gobierno contra los investigados por corrupción que van a la cárcel, pero no devuelven un peso de lo que se robaron?

A.I.: Vamos a presentar un proyecto de ley para que la sanción al corrupto sea real. La Contraloría es la llamada a recuperar los recursos. Más que pensar en leyes o decretos, hay que lograr que la Contraloría se fortalezca para que alcance una mayor tasa de recuperación de los recursos públicos y, sobre todo, tenemos que meterle muy fuerte a la prevención; en este nivel de impunidad la gente se roba miles de millones de pesos. Tenemos que impedir que se sigan robando los recursos, la recuperación del dinero es muy reducida y terminamos todos los colombianos pagándole a la gente que se roba el dinero y que, generalmente, luego de salir de la cárcel sigue viviendo con esos recursos que han hurtado.