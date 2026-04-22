Caso Aremca: la Fiscalía aseguró que los capturados por escándalo de corrupción en regalías se “pasaron la ley por la faja”

Durante la imputación de cargos en contra de los nueve capturados por el escándalo de corrupción en regalías, de acuerdo con la Fiscalía el más grande en la historia judicial del país, el ente acusador entregó detalles de la responsabilidad que tendrían los involucrados en más de 100 contratos.

Caso Aremca: La “tensión alta” que obligó a suspender la judicialización de los capturados por corrupción en regalías

El fiscal del caso explicó que los integrantes de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca) estructuraron una organización criminal dedicada a quedarse con millonarios proyectos con el Departamento para la Prosperidad Social. Advirtió que los capturados se “pasaron por la faja la ley”.

“Los principios de la contratación estatal y cuál es el concepto de esta violación en la etapa precontractual, no existe soporte que permite establecer cuáles fueron los primeros acercamientos entre ambas entidades públicas… es que el hecho de que se valide un convenio interadministrativo no es una patente de corso para pasarse por la faja los principios de la contratación estatal”, señaló el fiscal.

Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal aseguró que los capturados diseñaron una forma de contratación que les permitió quedarse con millonarios proyectos destinados a la inversión social. Aseguró que aquí hubo un “contratadedo” para advertir que los millonarios recursos se entregaban de manera directa.

“Era un contratadedo porque ustedes sabían que no era un régimen exceptuado, pero adicionalmente, si ello sí lo fuere, tenían que cumplir con los principios de la función pública establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política: son igualdad, imparcialidad, moralidad y publicidad”, dijo el fiscal del caso.

El ente acusador insistió en que la forma de contratación no solo incumplió los requisitos legales, sino que se convirtió en una práctica “grotesca” que afectó la moralidad y la transparencia de los recursos nacidos de las regalías y destinados a cumplir compromisos de orden social en diferentes regiones del país.

“Como característica más grotesca, realizaban invitaciones privadas a personas seleccionadas por el grupo de delincuencia organizada, a quien le enviaban tres invitaciones privadas para que una de ellas fuese la feliz ganadora”, advirtió la Fiscalía.

Integrantes de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), capturados por hechos de corrupción con regalías. Foto: Suministrada (API)

La Fiscalía avanza en las audiencias que se han extendido por varios días mientras los detenidos escuchan los cargos, las pruebas y las evidencias en su contra para advertir la necesidad de una medida de aseguramiento en un centro de reclusión.