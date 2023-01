Desde Suiza, el presidente Petro lanzó fuerte advertencia sobre la política regional: “se arrodilla ante la corrupción”

El presidente de la República, Gustavo Petro lanzó una fuerte advertencia sobre la política global, a propósito del fuerte choque diplomático que se desató entre Colombia y Guatemala, debido al caso puntual del ministro de Defensa, Iván Velásquez, a quien este país centroamericano lo salpicó con el escalado de Odebrecht.

Petro, por medio de su cuenta de Twitter, fue directo en alertar que la política se arrodilla ante la corrupción, al responder a las críticas que se han lanzado desde diferentes partes del mundo.

“A mí no me importan mucho las formas, me importan los contenidos. Formas sin contenidos solo son formas de vacíos, de mentiras. La mentira eterna de una política que se arrodilla a la corrupción”, trinó Petro.

A mi no me importan mucho las formas, me importan los contenidos. Formas sin contenidos solo son formas de vacíos, de mentiras.



La mentira eterna de una política que se arrodilla a la corrupción.

Varios sectores políticos en Colombia han lanzado críticas en contra del mandatario colombiano por la falta de tacto al manejar la crisis diplomática con Guatemala.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió, desde Davos (Suiza), a las duras críticas que recibió por parte de su homólogo de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien lo llamó a la cordura y dijo que no hay una persecución frente a la intención de Guatemala por iniciar un juicio al alto funcionario del Gobierno nacional.

En ese sentido, Petro, ante el llamado a la cordura por su homólogo, afirmó en su cuenta oficial de Twitter que “cordura en política significa luchar contra la corrupción, porque quienes permiten que la mafia se apodere del Estado solo conducen a la sociedad al genocidio”.

El trino continuó y aseveró que “la historia de Guatemala y Colombia está llena de genocidios por entregar el Estado a las mafias”. Sin embargo, el presidente de los colombianos destacó que entre ambos hay una gran diferencia.

“Los cuerdos no llevamos a las sociedades al matadero”, dijo Petro, indicando que a diferencia de Colombia, Guatemala ha llevado a su sociedad a un peor resultado ante las mafias.

Desde que Guatemala anunció la intención de llevar a juicio a Velásquez, la postura del presidente Petro ha sido radical y clara frente a la defensa de su alto funcionario de Gobierno. En primera instancia, Gustavo Petro dijo: “Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velásquez”. El mandatario agregó: “Demostró luchar contra la corrupción y no permitimos que la corrupción lo persiga”.

El mandatario, además, anunció públicamente que llamó a consultas de manera inmediata a la embajadora de Colombia en Guatemala, Victoria González Ariza.

Detalles de la investigación de Guatemala contra el ministro Iván Velásquez

Los hechos por los cuales será investigado el ministro de Defensa se remontan a cuando él formó parte de dicha comisión en Guatemala. De acuerdo con agencias de prensa internacionales, la Fiscalía de Guatemala emprenderá acciones legales contra Velásquez, por su desempeño frente a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), al parecer, por haber extralimitado sus funciones.

“La Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá acciones legales para que responda por sus actos ilegales y abusivos, el excomisionado de Cicig, Iván Velásquez”, aseguró el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche.

Las autoridades del país centroamericano investigarían al ministro Velásquez por supuestos delitos relacionados con el caso de Odebrecht en territorio guatemalteco, donde el funcionario formó parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Cordura en política significa luchar contra la corrupción. Quienes permiten que la mafia se apodere del estado solo conducen a la sociedad a al genocidio.



La historia de Guatemala y Colombia estan llenas de genocidios por entregar el estado a las mafias.

Las acusaciones contra Velásquez estarían soportadas ―básicamente― en algunos correos electrónicos en los que se menciona su nombre y se habla de su presunta participación en la elaboración de los acuerdos de reparación a los que las autoridades de Guatemala habrían llegado con Odebrecht hace algunos años.

En varios países, la multinacional brasileña pagó sobornos para quedarse con contratos de obras y, después de haberse conocido esos ilícitos, la compañía llegó a acuerdos de indemnización y reparación con autoridades judiciales. En algunos casos hubo sanciones económicas por los delitos cometidos por Odebrecht y exfuncionarios de los respectivos países están presos por estos hechos.