El cantante Freddy Burbano se encuentra con la familia de Karen Molina tras el fatal accidente de tránsito

El 9 de julio del 2022, en el barrio Pensilvania, localidad de Puente Aranda, se presenció un lamentable accidente en el que una mujer de 22 años de edad perdió la vida, quien iba al volante era el cantante de música popular Freddy Burbano.

En enero, la Fiscalía General de la Nación acusó a Burbano por causarle la muerte a la joven cuando conducía ebrio, el ente investigador indicó que el cantante conducía su camioneta a exceso de velocidad (en una zona residencial) y bajo los efectos del alcohol.

En este sentido, advirtió que el artista era consciente de los riesgos y consecuencias de tomar su vehículo y manejarlo en ese estado. Las pruebas documentales indicaron que Burbano registraba grado 3 de alicoramiento, situación que le impedía cualquier tipo de reacción rápida cuando estaba manejando, esto representa un agravante.

“(...) además de conducir un vehículo, actividad que es considerada como peligrosa, y de presentar estado de embriaguez grado 3 con conocimiento que podía causar eventos como el presente, por el alto grado de irresponsabilidad del resultado advertido, dejó su no realización librada al azar”, explicó el fiscal.

Las pruebas indican que, en la acción, el vehículo que conducía Burbano chocó contra el taxi en el que se transportaba la joven, quien lastimosamente falleció por la violencia del impacto.

Después de un tiempo sin dar declaraciones, el cantante habló en Noticias RCN por primera vez sobre el lamentable accidente que dejó sin vida a la joven de 21 años, “De pronto la irresponsabilidad de tomarse unas cervezas y conducir un carro, lo que sucedió fue como tan complejo y rápido, como suceden todos los accidentes, que hoy en día me pregunto por qué me tocó a mí”, dijo el artista al medio colombiano.

El cantante Freddy Burbano estuvo involucrado en un accidente de tránsito donde perdió la vida una joven de 21 años de edad

En un especial que realizó el canal sobre la muerte de Karen contó con un último episodio muy emotivo, por primera vez, Burbano y la madre de la joven se vieron por primera vez cara a cara. Cabe resaltar que la familia señala al cantante como único responsable de los hechos ocurridos en julio del año pasado.

“Él dice que se le dañó la vida. Sí, pero él tiene una vida por delante porque no ha estado preso. Yo no voy a volver a ver a mi hija”, menciona la madre de Karen.

El encuentro se dio en el Parque Nacional, un momento de mucha tensión por parte de la familia y de Burbano quien aceptó su error y le pidió perdón a toda la familia de Karen.

Confirman que el cantante Fredy Burbano estaría borracho...El artista resultó involucrado en un fatal accidente de tránsito en la ciudad de Bogotá. Una joven de 20 años falleció en el choque.

“Una vez más yo se lo digo, de verdad yo lo perdoné de corazón. Yo lo que quiero es que de verdad ante Dios se haga justicia porque usted no sabe la falta que me hace mi hija, a mí ni la plata me la va a recuperar”, dijo la madre.

Los padres aseguraron que pese a que perdonaron a Burbano de corazón y “no de boca”, como seres humanos les ha dado muy duro la situación y extrañan mucho a su hija.

Así quedó el vehículo tipo taxi involucrado en el accidente de tránsito, lamentable hecho ocurrido en la calle 13 con carrera 39 de Bogotá.

“Yo le dije a él, usted don Freddy Burbano, fue el que mató a mi hija”, agregó Henry Molina a Noticias RCN. La fiscalía acusó al cantante por conducir bajo los efectos del alcohol en grado 3.

“Si va a tomar, no maneje, entregue las llaves. Las señales de tránsito se hacen para respetarlas. Yo soy una persona muy responsable con esos temas, lastimosamente me pasó esto, pero el mensaje es ese”, aseguró el cantante en el especial de RCN.

Los procesos contra Burbano

En julio pasado, SEMANA reveló que Burbano cuenta con otros procesos de tipo penal. Uno de estos ya fue cerrado y por el cual ya pagó condena de dos años por extorsión en El Guamo, Tolima.

Por otra parte, el otro delito en el que está involucrado es fraude procesal, el cual habría cometido junto con otras personas. Sobre dicho expediente no hay mucha información.

El caso es un misterio, ya que desde los representantes del cantante no hay mayor detalle de sus conflictos judiciales, aunque todo esto salió a flote una vez el artista protagonizó el accidente del cual salió bien librado tras la investigación respectiva.