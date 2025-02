Freddy Burbano soltó confesión tras condena que recibió por grave accidente que protagonizó: “Me ha tocado devolver dinero”

Tras el fallo que salió a la luz, Freddy Burbano concedió una entrevista a La Red , de Caracol Televisión, donde habló de su realidad y soltó una confesión relacionada con esta condena que recibió . El colombiano no dudó en expresar lo que pensaba, acatando lo dicho por la ley.

“Yo puedo salir a la calle de momento, no sé cuánto tiempo más, mientras el juzgado me da la orden para empezar a quedarme en el apartamento. Creo que hay una visita mensual, no sé de qué manera se le dará manejo”, dijo ante cámaras.