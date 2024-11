L.C.V.: ¿Qué pasa con los restaurantes?

F.R.: Los restaurantes quedan abiertos con estas nuevas normas, obviamente con todos los protocolos y todas las condiciones de ampliación a espacios abiertos. Pero es una buena noticia para este sector tan importante.

L.C.V.: ¿Vuelos nacionales e internacionales?

F.R.: Los vuelos nacionales quedan abiertos y para los vuelos internacionales tenemos ya un concepto del Ministerio de Salud en el que decimos que las condiciones iniciales por las que tomamos la decisión de cerrar ya están superadas y que se podría con protocolos y con una adecuada gradualidad ir generando apertura. Aún no hay fechas y eso lo definiremos con la Aeronáutica Civil. Pero ya tenemos el concepto para hacerlo.

L.C.V.: El costo económico ha sido muy grande. ¿Se le fue algo la mano, ministro?

F.R.: Es muy difícil saberlo. En salud siempre trabajamos con el principio de precaución y es un principio constitucional para salvar vidas. Pero lo más difícil ha sido tratar de mantener ese equilibrio entre preservar las condiciones de menor riesgo en salud con la posibilidad de generar una apertura económica que, por otro lado, también nos conlleva a tener riesgos en salud.

L.C.V.: ¿Hubo mucha presión de los sectores económicos para que se tomara esta decisión?

F.R.: No. La verdad desde el presidente, como desde los otros sectores y los otros ministerios de la economía siempre hubo una gran comprensión y un conocimiento bastante profundo de lo que significa la pandemia. Yo, personalmente, nunca me he sentido presionado. Me he sentido acompañado y con la información necesaria para tomar decisiones.