Estas son las 100 empresas más grandes de Colombia y las 900 siguientes. Pese a dificultades, sus ventas siguen subiendo

Por el lado internacional, las tensiones globales geopolíticas y comerciales. La escalada arancelaria, ante los anuncios del presidente Donald Trump, sacude el escenario . Además, los conflictos en Medio Oriente y la guerra entre Rusia y Ucrania tienen al planeta en ascuas. Estos hechos han provocado una profunda incertidumbre y hasta la duda de si el modelo de globalización podría o no estar en riesgo.

En el campo local, la tormenta no cede. El panorama fiscal no pinta bien, máxime en un año preelectoral. La regla fiscal no se va a cumplir, la deuda subirá a niveles históricos y ya Moody’s y Standard & Poor’s le redujeron la calificación al país. Se espera que Fitch siga estos pasos y que el FMI le retire la línea de crédito flexible a Colombia.