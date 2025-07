Colombia, el segundo mercado más importante para Latam en América Latina

E.Z.: El país debería empezar a planear integralmente la red de aeropuertos porque está pensada por pedazos. Cuando se trabaja en el desarrollo de un aeropuerto, se piensa en Bogotá aparte, Medellín aparte, Yopal aparte. En la medida en que no se empiecen a abordar integralmente los aeropuertos, no se va a tener la posibilidad de invertir eficientemente, de conectar. Creo que ese es el primer problema que tenemos en infraestructura. Hay que articular todos los aeropuertos. Eso hace que tengamos un reto muy importante, no solo en aeropuertos como el de Bogotá, sino en aeropuertos troncales como Medellín y Cartagena, que también tienen que estar en esa línea de materia de crecimiento. Entre los planes maestros de aeropuertos que se trabajan, el reto es cómo las aerolíneas empezamos a formar parte de esos diseños, para aportar y que no solo aborden el frente de construcción de aeropuertos, sino que se integre el servicio que a futuro van a demandar los consumidores.