Presidente de D1 cree que a Colombia le caben unas 3.500 tiendas más de su marca. Así las planea

C.B.: Uno siempre crece por tres vías normalmente. Una es la expansión; en ese sentido, nosotros abrimos más de 200 tiendas en lo que fue 2024. La segunda es la inflación. En este caso, la inflación explica crecimiento en valor, pero no en volumen. La inflación en general fue relativamente comedida, y la tercera vía es un crecimiento de volumen en like for like, es decir, a tiendas comparables, a través de algo más de surtido y una mejor experiencia de compra que ha hecho que los clientes reciban a D1 como su primera opción de compra, que al final es nuestro objetivo.