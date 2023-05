Ahorro: clave aprenderlo desde la niñez en el hogar

El ahorro es fundamental en cualquier etapa de la vida y hay que tomarse el tiempo necesario para cultivar la importancia de este, pues es un componente fundamental de la educación financiera, que se puede aprender en casa y servirá para toda la vida.

En ese orden de ideas, conocer la importancia del ahorro es fundamental para los niños y jóvenes, y promover esta cultura en casa les permitirá, a futuro, alcanzar la estabilidad financiera y disfrutar de una buena calidad de vida.

Los menores de edad deben conocer la importancia del ahorro para lograr objetivos. - Foto: Getty Images

De igual forma, no importa la edad, ya que nunca es muy temprano para empezar a ahorrar dinero. Entre más rápido se haga más se podrá transmitirles este hábito, mejor.

De acuerdo con un informe del Banco Caja Social, los más pequeños tienen la ventaja del tiempo, pues este hábito no es únicamente un gran multiplicador de capital sino también de los intereses en una inversión.

Hay que tener en cuenta que les permitirá adquirir experiencia y prepararse para manejar su propio dinero a futuro.

Planificación financiera

De igual forma, es recomendable hacer a los hijos de la planeación financiera del hogar, pues que esta es una forma sencilla de enseñarles cómo administrar el dinero.

En ese orden de ideas, se les puede dar una libreta donde anoten el detalle de ingresos y gastos día a día, y que ellos se acostumbren a hacer lo mismo con su mesada o el dinero que reciban para sus onces.

Se debe crear el hábito de ahorrar. - Foto: Getty Images

De igual forma, una buena estrategia es darles una cantidad de dinero fija, ya sea mensual o semanal, para sus gustos o pequeños gastos. De esta forma aprenderán a administrarla y saber cuándo hacer compras o ahorrar.

Así mismo, los menores de edad deben conocer la importancia del ahorro para lograr objetivos. Se puede ayudarlos a fijarse sus propias metas, definiendo la cantidad de dinero y el tiempo necesario para alcanzarlas.

Entre estas están las metas a corto plazo, ahorrar dinero para salir el fin de semana o comprarse algo de ropa; a mediano plazo, pagarse un curso por Internet o cambiar el celular, y crear su propio fondo de emergencias o ahorrar para sus estudios universitarios, entre otros.

Hay que tener en cuenta que el ahorro y la inversión son el camino seguro hacia la libertad financiera. Un primer paso para alcanzarlo puede ser hacer una alcancía. En especial, si hay niños muy pequeños en casa. Lo anterior permitirá conocer la importancia del ahorro a una edad temprana.

La casa

Hay que tener en cuenta que el ahorro no se relaciona únicamente con el dinero. También tiene que ver con el consumo responsable de todos los recursos disponibles.

Los menores de edad deben conocer la importancia del ahorro para lograr objetivos - Foto: Getty Images

Hay que inculcarles a los hijos buenos hábitos como apagar las luces cuando no estén en una habitación, tomar duchas más rápidas, no desperdiciar alimentos, desconectar del tomacorriente los equipos que no se estén utilizando o separar la basura.

Y es clave enseñarles a controlar los gastos hormiga, pues para hacer un buen control financiero, es necesario tener en cuenta todos los tipos de gastos. Muchas veces se les presta atención solo a las compras importantes, el pago de servicios y las inversiones, dejando de lado los gastos hormiga. Sin embargo, estos pueden llevarse una gran parte del presupuesto.