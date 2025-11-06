Créditos de vivienda en Colombia: los bancos revelan hasta qué edad se pueden solicitar

Comprar vivienda es uno de los sueños que tienen millones de colombianos, que desean invertir parte de su patrimonio en un activo como una propiedad, la cual puede ganar rentabilidad o valorizarse con el paso de los años.

Otros lo hacen para proteger a su familia y garantizarles un lugar para vivir. Sin embargo esta tarea tiende a complicarse, por lo que muchos optan por acceder a líneas crediticias para pagar los inmuebles.

Los créditos son productos importantes para muchas personas. | Foto: 123rf

Pese a que esta es una alternativa recurrente y favorita de muchos, dada la accesibilidad que otorga a vivienda, lo cierto es que aún muchos tienen dudas respecto a cómo funciona y cuáles son los requisitos, que en la mayoría de ocasiones depende de la entidad bancaria.

Una de las preguntas más recurrentes de los solicitantes de créditos respecta a cuál es la edad adecuada para solicitar un producto de estos y también hasta qué edad se puede pedir un crédito.

Es importante aclarar que cada entidad financiera tiene sus propias políticas de solicitud definidas, por lo que no es posible dar un número fijo. Además, los bancos establecen directrices dependiendo de la edad del solicitante y el plazo del crédito.

De esto dependen muchos colombianos. | Foto: 123RF

En Davivienda, los créditos de libre inversión deben ser solicitados por mayores de 18 años. Sin embargo, si usted va a solicitar un crédito de libranza, deberá tener máximo 74 años y 364 días, si es empleado o pensionado. Si lo supera, la entidad no le otorgará el crédito.

Por su parte, Bancolombia precisa que los requisitos varían de acuerdo con el tipo de tarjeta, crédito o canal por el cual realices la solicitud.

Las condiciones mínimas de edad son de 18 a 84 años. Deberá tener ingresos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Estos son los requisitos que debe conocer. | Foto: Getty Images/Image Source