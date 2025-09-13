El 93% de los colombianos rompe su relación de pareja por plata: ojo con las finanzas en el hogar

La vida en pareja puede ser retadora y la convivencia entre dos personas que viven, piensan y ven el mundo diferente puede traer beneficios pero también perjuicios. Las finanzas son uno de los temas en los que más deben estar alineados, puesto que de esto depende el funcionamiento del hogar y el futuro de este.

Fincomercio, a través de una encuesta, aseguró que el 93 % de las parejas colombianas encuestadas creen que las diferencias con el dinero pueden separar una relación, además que el 75 % de estas prefieren manejar las deudas separados, mientras que otro 25 % lo hacen de manera conjunta.

Tenga en cuenta cómo debería llevar las finanzas con su pareja. | Foto: 123RF

Por ello, es clave que sepa algunas de las recomendaciones que hace el experto Freddy Hernán Parada, gerente de servicios financieros de Compensar, para que pueda cuidar las finanzas de su hogar y con su pareja.

Lo primero y más recomendable es iniciar el diálogo desde temprano. Es clave que inicien con las armas abajo y desde el diálogo empático y el respeto sobre la forma en como entienden el ahorro, gasto e inversión, para evitar malentendidos y suposiciones. Es clave que sean honestos sobre su nivel de ingresos y deudas también, para aportar a la construcción de confianza.

Definir un presupuesto en conjunto y hacer acuerdos respecto a cuánto aporta cada uno según sus ingresos y expectativas, lo que genera transparencia y equilibrio.

Es clave definir presupuestos, porcentajes y otros aspectos para llevar las finanzas en buen cálculo. | Foto: 123rf

Adicional a ello, es importante que se tengan cuentas individuales y compartidas, pues manteniendo una cuenta conjunta para metas en común y dos cuentas personales para gastos individuales, lo que permite conservar la autonomía sin perder de vista el proyecto compartido.

Priorizar el ahorro, sea parte un porcentaje fijo para un proyecto en común o imprevistos, lo que brinda tranquilidad y libertad. También es importante que se planifique antes de gastar, fijando límites para regalos, viajes y otras actividades de ocio.

Es importante que definan gastos clave como mercado, arriendo, y otros puntos importantes que se deben cancelar mes a mes. | Foto: Getty Images