Estos son los gastos que se deben evitar antes de que se acabe el año

Sin embargo, para quienes tienen ingresos reducidos, esta no es una tarea fácil, pues guardar una porción de dinero significa evitar comprar algún producto esencial, como alimentos o productos de la canasta básica.

Pese a ello, hay otra forma en la que se puede guardar una porción de dinero sin darse cuenta o sentir el “golpe”. Se trata de evaluar cuáles son sus gastos y tratar de reducir los que no necesita tanto o que no son tan vitales.

Aunque una cena o almuerzo familiar en un restaurante parece ser un placer que no repercutirá mucho en sus finanzas, lo cierto es que si esto se da de manera recurrente, puede traer consecuencias negativas.

Recuerde que las suscripciones a servicios de streaming pueden ser dañinas si también se excede en el número de ellas. Si usted tiene tres servicios de video, otros servicios de música u otro tipo de membresías, es mejor que opte por cancelar las que no necesite. Puede ahorrar entre $ 50.000 y hasta $ 100.000 por mes.

Aunque mercar es una actividad cotidiana en los hogares, lo cierto es que también es una en la que más se destina el presupuesto, pues toda la familia debe abastecerse de los alimentos suficientes para el mes. Sin embargo, hay unas conductas en esa compra que pueden llevarlo a la quiebra si no las corrige.

Para evitar desperdicios en su cocina, de acuerdo con el portal AARP, puede optar por congelar alimentos como bananas, pan y otros que no se deterioren con el frío. De esta forma retrasará el proceso de descomposición del mismo y así ahorrará un poco más de dinero.

Este sistema que le ayuda a reservar el dinero que necesita para pagar las facturas mientras se acostumbra a un presupuesto. A este se le denomina el método de sobres. Con este, debe dividir los ingresos en diferentes categorías de gasto, tanto indispensables como no prioritarias. Luego, debe decidir el monto de dinero que va a destinar para categoría para, finalmente, guardar cada cantidad en un sobre diferente y limitar su gasto solo a ese monto.