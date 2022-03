Las seis recomendaciones de Stacy Johnson para tener más dinero

Alcanzar la estabilidad económica es un sueño para millones de personas en todo el mundo, así como también tener la capacidad de adquirir bienes y servicios sin necesidad de endeudarse. Sin embargo, el camino para conseguirlo no es fácil y, en ocasiones, requiere mucho más que solo trabajo duro.

Stacy Johnson es uno de los empresarios más conocidos en Estados Unidos, trabajó en Wall Street y es fundador del medio especializado de finanzas Money Talks News. Su experiencia en el campo económico lo han posicionado como toda una autoridad al momento de hablar sobre finanzas personales, por lo que suele compartir sus “secretos” para que las personas encuentren una guía en su camino a la independencia económica.

En uno de sus artículos publicados en Money Talks News, Johnson explica que, en su concepto, solo existen seis formas de hacerse rico, las cuales -si son llevadas a la práctica- tienen bastante sentido:

Casarse con el dinero.

Heredar dinero.

Explotar un talento único.

Tener mucha suerte.

Fundar o dirigir un negocio exitoso.

Gaste menos de lo que gana e invierta sabiamente sus ahorros durante largos períodos de tiempo.

Frente al último punto reseñado por Johnson, el empresario detalla que “hacerse más rico cada mes es tan simple como gastar menos de lo que gana, y empobrecerse es tan simple como gastar más de lo que gana”, una premisa que, aunque obvia, constituye uno de los grandes problemas de quienes no manejan adecuadamente sus ingresos.

Precisamente, el hecho de no tener un balance entre el dinero que se gana y el que se gasta es una de las razones por las que algunas personas acuden a la figura del endeudamiento, otra dinámica que Stacy Jonhson califica como “error”.

“Pagar dinero para usar temporalmente el dinero de otras personas lo empobrece. Cobrar dinero para permitir que otras personas usen el suyo temporalmente lo hace más rico”, reflexiona el fundador de Money Talks News en su artículo. En ese sentido, el empresario aconseja que endeudarse solo resulta productivo si ese dinero hará parte de una inversión y conllevará a la maximización de ganancias en el futuro.

No es lo mismo ser rico que aparentarlo

Otro de los hábitos que Jonhson considera nocivos es desviar el dinero en efectivo para comprar cosas como automóviles, ropa, vacaciones o casas que realmente la persona no puede pagar. “Lo hará parecer rico ahora, pero evitará que realmente se vuelva rico más adelante”, asegura el empresario.

En ese sentido, Stacy Jonhson recordó que cuando era asesor de inversiones en Wall Street, aprendió que quienes tenían las mayores riquezas, no lo aparentaban. Por el contrario, preferían vivir una vida austera y no corrían a gastar su dinero en cosas que no necesitaban.

Sus críticas convergen en la diferencia entre gastar e invertir. Mientras la primera no tiene retorno, la segunda sí -en caso de ser exitosa-. Por ello, menciona que “si quieres recompensas, tienes que correr riesgos”, en referencia a destinar capital a proyectos de inversión. Según explica el empresario, de nada sirve tener un montón de dinero en la cuenta bancaria, ya que con el tiempo se desvaloriza. Sin embargo, aconseja tener “conocimientos plenos” sobre la inversión que se planee hacer antes de ejecutarla: “Tome riesgos medidos. Minimice el riesgo sabiendo tanto como sea posible antes de invertir, no poniendo todos sus huevos en una canasta y aprendiendo de sus errores”, señala.

En el canal de YouTube de Money Talk News, el cual cuenta con más de 45.000 suscriptores, el empresario comparte videos con consejos y explicaciones para tener mayor éxito en el mundo de las finanzas, aprendiendo a reconocer oportunidades y capitalizar efectivamente las inversiones.