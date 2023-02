¿Le preocupan los gastos? Algunos tips le ayudarán a manejar su dinero

El panorama económico actual en el mundo hay que verlo como una oportunidad, puesto que le permite a las personas reinventarse y construir hábitos financieros saludables.

Así lo considera Valdemaro Mendoza, CEO de tyba. Es que según el experto, “por lo general en medio de cualquier crisis siempre hay grandes oportunidades. El desbalance económico llevará a la mayoría de los colombianos a ajustar sus bolsillos, cambiar sus hábitos de consumo y llevar adelante buenas prácticas de ahorro e inversión que le ayudarán a tener un capital de reserva para poder enfrentar cualquier tipo de situación desafiante”.

Hay que evaluar los gastos y actualizar el presupuesto. Por ejemplo, la mayoría de personas no tiene presente los gastos “hormiga”, “fantasma” o “vampiro”, y aunque suenen sacados de una película de terror, son reales y pueden llegar a ser terroríficos para las finanzas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Aseveró que es el mejor momento para hablar sobre educación financiera, ya que será el camino para mejorar la calidad de vida de las personas y tomar decisiones inteligentes en sus finanzas personales.

En tal sentido, teniendo en cuenta que la educación financiera es la clave para la toma de buenas decisiones, Mendoza dio a conocer algunas recomendaciones para tener en cuenta para tener una mayor inteligencia financiera durante 2023.

Analizar los gastos

Como primera medida, el experto aconseja evaluar los gastos y actualizar el presupuesto. Por ejemplo, la mayoría de personas no tiene presente los gastos “hormiga”, “fantasma” o “vampiro”, y aunque suenen sacados de una película de terror, son reales y pueden llegar a ser terroríficos para las finanzas.

Es importante trazar metas financieras como si fueran metas personales. - Foto: Cortesía Investopi

Hay que preguntarse que puede ayudar a identificar estos gastos y tomar alguna acción sobre ellos, tales como ¿cuántas plataformas de streaming estoy pagando y cuántas uso realmente?, ¿sigo pagando la membresía del gimnasio que dejé de ir hace varios meses?, ¿mis electrodomésticos se encuentran en buen estado o tendré que asumir algún gasto grande este año de reparación?, entre otras.

Por otro lado, dijo Mendoza que “sabemos que todo está más caro que hace un año, así que actualiza los valores de gastos fijos de tu presupuesto y todo lo que requiera ajuste. Además, incluye esos gastos que identificaste con las preguntas anteriores para evaluar cuánto podrías ahorrar si empiezas a reducirlos”.

Armar un presupuesto personal a manera de una hoja de ruta es necesario para tener una buena salud financiera.

También es importante trazar metas financieras como si fueran metas personales, por ejemplo “ahorrar el 10% de mi salario hasta lograr tener 3 meses de salario como fondo de emergencia” o “invertir el 8% de mis ingresos en Fondos de Inversión Colectiva (FIC) todos los meses durante 3 años para cumplir la meta de estudiar en el exterior”.

Hay que establecer estos objetivos a largo plazo va a ser una forma emocionante de mantener un camino consistente y asegurarse de que el dinero esté trabajando.

Por tal motivo, se deberá tener en cuenta cuáles son los ingresos y egresos, ya que esto permitirá manejar un balance y que se cumpla con los objetivos. De acuerdo con el Estudio del Índice de Ánimo Inversionista publicado por tyba, los colombianos que no ahorran, lo hacen principalmente porque no les alcanza (35%) y porque no cuentan con ingresos suficientes (25%). En ese sentido, trazar metas claras desde el principio del año, deberá ser una prioridad para que logres cumplir tus propósitos del 2023.

No solo hay que tener ahorros para eventualidades sencillas, como arreglar una tubería que se dañó, sino que además se tenga la posibilidad de tener un fondo de emergencia que represente de 3 a 6 meses de salario para poder estar preparado frente a una situación más compleja - Foto: Getty Images

También es importante, pagar a tiempo las tarjetas de crédito. Algo que puede afectar enormemente las finanzas personales es no pagar a tiempo una deuda de crédito con alguna entidad financiera, puesto que no solo empiezan a correr sobrecostos de intereses por mora, sino que también se ve afectado tu historial crediticio.

Por lo tanto, pagar las deudas de las tarjetas de crédito debe ser una prioridad para no afectar las finanzas y mantenerlas saludables. Una buena técnica para no correr con retrasos es ponerse una alarma de recordatorio de pago unos días antes del plazo límite.

Un fondo

Además, no solo hay que tener ahorros para eventualidades sencillas, como arreglar una tubería que se dañó, sino que además se tenga la posibilidad de tener un fondo de emergencia que represente de 3 a 6 meses de salario para poder estar preparado frente a una situación más compleja, como una emergencia médica o para un momento de dificultad económica.

Hay que tener en cuenta que este fondo solo debe ser utilizado frente a situaciones reales de necesidad, y no para darse algún “gustito”.