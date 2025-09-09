Suscribirse

Finanzas

Lo que paga un CDT en bancos colombianos por ahorrar un millón de pesos al mes: tasas en septiembre

Este producto es uno de los más populares si de inversión se habla.

Redacción Semana
9 de septiembre de 2025, 12:46 p. m.
Estas son las tasas a 30, 90, 180, 360 días y más. | Foto: adobestock

En medio de una economía en constante movimiento, cada vez son más los usuarios que buscan alternativas para invertir dinero y obtener rentabilidad. Es por ello que los CDT se convirtieron en una opción atractiva para muchos, dada la seguridad que representa en la inversión.

Esta alternativa es conservadora dado que no cuenta con un riesgo amplio; sin embargo, tampoco representa una rentabilidad considerable frente a otros productos.

Crecimiento economía. Inversión
Este es un producto financiero atractivo. | Foto: Adobe Stock

Básicamente, un CDT permite que una persona invierta cierta suma de dinero en una entidad bancaria, por un plazo determinado y con una tasa determinada. Este debe firmar un documento que le garantice al banco usar el dinero por un tiempo sin que el usuario lo retire antes de lo pactado. A cambio, este recibe su rentabilidad.

Contexto: La millonaria sanción que le pueden poner si monta un negocio en su casa o apartamento: “Las multas son muy altas”

Son distintos bancos los que ofrecen este producto. Por ello, es importante tener en cuenta cuáles son las tasas más favorables y en qué entidad conviene más invertir. Tenga en cuenta aquí las tasas:

A 30 días

  • Banco Itaú: tasa del 8,63 % E.A.
  • Bancolombia: tasa del 8,61 % E.A.
  • Banco Serfinanza: tasa del 8,50 % E.A.
  • Banco de Bogotá: tasa del 8,42 % E.A.
  • Banco Popular: tasa el 8,41 % E.A.
Invertir ahora es más fácil: el CDT Online de GNB Sudameris permite gestionar su dinero en minutos, sin papeleo ni desplazamientos. Foto: 123rf.
Invertir ahora es más fácil con este tipo de productos. | Foto: Foto: 123rf.

A 90 días

  • Banco Contactar: tasa del 9,66 % E.A.
  • Coltefinanciera: tasa del 9,61 % E.A.
  • Nu Financiera: tasa del 9,50 % E.A.
  • Finandina: tasa del 9,48 % E.A.
  • Banco de Occidente: tasa del 9,38 % E.A.

A 180 días

  • Banco Contactar: tasa del 10,00 % E.A.
  • Banco Santander: tasa del 10,00 % E.A.
  • Banco Pichincha: tasa del 9,96 % E.A.
  • Coltefinanciera: tasa del 9,88 % E.A.
  • Bancamía: tasa del 9,78 % E.A.
Contexto: Dólar en casas de cambio para este 9 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

A 360 días

  • Banco W: tasa del 10,42 % E.A.
  • Banco Contactar: tasa del 10,29 % E.A.
  • Coltefinanciera: tasa del 10,19 % E.A.
  • Banco Unión: tasa del 10,03 % E.A.
  • Bancamía: tasa del 9,92 % E.A.
La caída de la caja no es ideal, pero corresponde a un programa de compra de deuda.
Estas son las tasas favorables de los CDT en Colombia. | Foto: ADOBE STOCK

Superior a 360 días

  • BBVA Colombia: tasa del 10,70 % E.A.
  • Tuya: tasa del 10,58 % E.A.
  • Banco Unión: tasa del 10,32 % E.A.
  • Coltefinanciera: tasa del 10,31 % E.A.
  • Banco Contactar: tasa del 10,29 % E.A.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Después de anunciar la nueva imputación a Nicolás Petro, sorpresivamente nombran una “fiscal de apoyo”

2. “El quitavisas”: mano derecha de Marco Rubio lanza curiosa amenaza a un expresidente por sus vínculos con Maduro

3. Miguel Uribe Londoño propone llevar a instancias internacionales supuestos delitos electorales de Gustavo Petro

4. Israel confirma un ataque contra altos mandos de Hamás; el grupo terrorista reivindica el atentado en Jerusalén

5. Horóscopo del Niño Prodigio para el 9 de septiembre; avisos y mensajes astrales para tomar decisiones importantes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CDTInvertir

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.