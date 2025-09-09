Lo que paga un CDT en bancos colombianos por ahorrar un millón de pesos al mes: tasas en septiembre

En medio de una economía en constante movimiento, cada vez son más los usuarios que buscan alternativas para invertir dinero y obtener rentabilidad. Es por ello que los CDT se convirtieron en una opción atractiva para muchos, dada la seguridad que representa en la inversión.

Esta alternativa es conservadora dado que no cuenta con un riesgo amplio; sin embargo, tampoco representa una rentabilidad considerable frente a otros productos.

Este es un producto financiero atractivo. | Foto: Adobe Stock

Básicamente, un CDT permite que una persona invierta cierta suma de dinero en una entidad bancaria, por un plazo determinado y con una tasa determinada. Este debe firmar un documento que le garantice al banco usar el dinero por un tiempo sin que el usuario lo retire antes de lo pactado. A cambio, este recibe su rentabilidad.

Son distintos bancos los que ofrecen este producto. Por ello, es importante tener en cuenta cuáles son las tasas más favorables y en qué entidad conviene más invertir. Tenga en cuenta aquí las tasas:

A 30 días

Banco Itaú: tasa del 8,63 % E.A.

Bancolombia: tasa del 8,61 % E.A.

Banco Serfinanza: tasa del 8,50 % E.A.

Banco de Bogotá: tasa del 8,42 % E.A.

Banco Popular: tasa el 8,41 % E.A.

Invertir ahora es más fácil con este tipo de productos. | Foto: Foto: 123rf.

A 90 días

Banco Contactar: tasa del 9,66 % E.A.

Coltefinanciera: tasa del 9,61 % E.A.

Nu Financiera: tasa del 9,50 % E.A.

Finandina: tasa del 9,48 % E.A.

Banco de Occidente: tasa del 9,38 % E.A.

A 180 días

Banco Contactar: tasa del 10,00 % E.A.

Banco Santander: tasa del 10,00 % E.A.

Banco Pichincha: tasa del 9,96 % E.A.

Coltefinanciera: tasa del 9,88 % E.A.

Bancamía: tasa del 9,78 % E.A.

A 360 días

Banco W: tasa del 10,42 % E.A.

Banco Contactar: tasa del 10,29 % E.A.

Coltefinanciera: tasa del 10,19 % E.A.

Banco Unión: tasa del 10,03 % E.A.

Bancamía: tasa del 9,92 % E.A.

Estas son las tasas favorables de los CDT en Colombia. | Foto: ADOBE STOCK

Superior a 360 días