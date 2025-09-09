Finanzas
Lo que paga un CDT en bancos colombianos por ahorrar un millón de pesos al mes: tasas en septiembre
Este producto es uno de los más populares si de inversión se habla.
En medio de una economía en constante movimiento, cada vez son más los usuarios que buscan alternativas para invertir dinero y obtener rentabilidad. Es por ello que los CDT se convirtieron en una opción atractiva para muchos, dada la seguridad que representa en la inversión.
Esta alternativa es conservadora dado que no cuenta con un riesgo amplio; sin embargo, tampoco representa una rentabilidad considerable frente a otros productos.
Básicamente, un CDT permite que una persona invierta cierta suma de dinero en una entidad bancaria, por un plazo determinado y con una tasa determinada. Este debe firmar un documento que le garantice al banco usar el dinero por un tiempo sin que el usuario lo retire antes de lo pactado. A cambio, este recibe su rentabilidad.
Son distintos bancos los que ofrecen este producto. Por ello, es importante tener en cuenta cuáles son las tasas más favorables y en qué entidad conviene más invertir. Tenga en cuenta aquí las tasas:
A 30 días
- Banco Itaú: tasa del 8,63 % E.A.
- Bancolombia: tasa del 8,61 % E.A.
- Banco Serfinanza: tasa del 8,50 % E.A.
- Banco de Bogotá: tasa del 8,42 % E.A.
- Banco Popular: tasa el 8,41 % E.A.
A 90 días
- Banco Contactar: tasa del 9,66 % E.A.
- Coltefinanciera: tasa del 9,61 % E.A.
- Nu Financiera: tasa del 9,50 % E.A.
- Finandina: tasa del 9,48 % E.A.
- Banco de Occidente: tasa del 9,38 % E.A.
A 180 días
- Banco Contactar: tasa del 10,00 % E.A.
- Banco Santander: tasa del 10,00 % E.A.
- Banco Pichincha: tasa del 9,96 % E.A.
- Coltefinanciera: tasa del 9,88 % E.A.
- Bancamía: tasa del 9,78 % E.A.
A 360 días
- Banco W: tasa del 10,42 % E.A.
- Banco Contactar: tasa del 10,29 % E.A.
- Coltefinanciera: tasa del 10,19 % E.A.
- Banco Unión: tasa del 10,03 % E.A.
- Bancamía: tasa del 9,92 % E.A.
Superior a 360 días
- BBVA Colombia: tasa del 10,70 % E.A.
- Tuya: tasa del 10,58 % E.A.
- Banco Unión: tasa del 10,32 % E.A.
- Coltefinanciera: tasa del 10,31 % E.A.
- Banco Contactar: tasa del 10,29 % E.A.