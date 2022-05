Los consejos más importantes para cuidar las finanzas personales

No es un secreto que en los últimos meses el bolsillo de los colombianos se ha visto afectado por diversas razones. El primer semestre del año se ha caracterizado por iniciar con algunos pendientes por pagar, resultado de las compras de diciembre. Además, algunos hogares todavía no se recuperan financieramente del impacto de la pandemia; lo que se suma a la compleja dinámica de la economía nacional e internacional.

Según informó recientemente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), a abril de este año, la inflación anual se ubicó en 9,23%, manteniéndose al alza.

En abril de 2022 la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor #IPC fue 1,25 %. En comparación con abril de 2021, la variación fue 9,23 %.



🔗 https://t.co/Y6kS4JWtAe pic.twitter.com/jh3eI7N50K — DANE Colombia (@DANE_Colombia) May 6, 2022

La entidad también señaló que una de las categorías que más contribuyó a la variación total del Índice de Precios al Consumidor fue la división de gasto de alimentos y bebidas no alcohólicas, que contribuyó 4,26 puntos porcentuales.

En términos anuales, en abril 2022:

📌La división de gasto #Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó 4,26 p.p. a la variación total del #IPC (9,23 %)

📌Las subclases Comidas fuera del hogar, #carne de res y #electricidad registraron los mayores aportes positivos al índice total pic.twitter.com/oESVbjTafE — DANE Colombia (@DANE_Colombia) May 6, 2022

Frente a este panorama resulta necesario practicar algunos buenos hábitos financieros que garanticen la estabilidad económica del hogar, respondiendo a cada una de las obligaciones pendientes y destinando una parte de los recursos para el ahorro. Aunque puede parecer una tarea complicada, los expertos entregan algunas recomendaciones para lograrlo.

En el blog de la plataforma educativa Crehana señalan que un primer paso es educarse financieramente. Esto significa conocer cómo funcionan las finanzas personales, en qué consiste cada elemento que se debe tener en cuenta al momento de gestionarla (créditos, deudas, ahorro, inversión) y adquirir algunas habilidades para manejarlas correctamente.

“Antes de llegar a esa edad cumbre de los planes y sueños por cumplir, es necesario que nos preparemos por medio de cursos, clases, videos, asesorías, entre otros, que nos permitan adquirir todo el conocimiento que necesitemos económicamente hablando”, señala Karem Suárez, la influencer sobre finanzas personales, en el artículo Cinco cosas que debes hacer con tus finanzas antes de los 30 publicado en su sitio web.

Una segunda recomendación es establecer un presupuesto. Esta es la herramienta básica de las finanzas personales y a su vez la más útil, ya que a partir de esta se podrán reconocer cuáles son los recursos que se tienen, en qué deben ser utilizados y de qué manera se pueden aprovechar mejor.

En este sentido, un artículo compartido por El Universal, indica que un presupuesto familiar y el uso correcto de este puede ser beneficioso para conservar la calidad de vida y mantener la estabilidad financiera, inclusive en periodos complejos, por ejemplo, durante los tiempos de inflación alta.

Así concuerdan desde la plataforma de Crehana, precisando que a través de esta herramienta se pueden optimizar los recursos y distribuirlos de forma eficiente, en orden de alcanzar los objetivos financieros de cara al futuro.

Igualmente, es menester controlar los gastos de manera responsable. Este consejo, se podría decir, se divide en dos: lo primero es identificar cuáles son los gastos innecesarios que se tienen al mes, ya que estos son recursos que se pueden ahorrar. De acuerdo con Crehana, uno de los gastos más comunes son los conocidos microgastos, que aparentan ser inofensivos, pero que van reduciendo el capital de manera gradual.

La segunda parte de este consejo consiste en reducir los gastos, sobre todo aquellos que son obligaciones, como los servicios públicos. En este sentido, en el artículo compartido por el Universal señalan que es importante hacer algunos cambios en el consumo de la energía, el agua o el gas. Además, se pueden generar ahorros relevantes, revisando la relación costo/beneficio de algunos productos del mercado. De esta manera, los contextos de crisis no afectarán gravemente las finanzas del hogar.

En esta misma línea, una cuarta recomendación básica es ahorrar. Sin duda, se trata del truco financiero más repetido por los expertos, puesto que es el más importante. Generalmente, se aconseja destinar 10 % de los ingresos que percibe el hogar al ahorro, e indicarlo en el presupuesto que se realice. Estos recursos pueden ser utilizados para la realización de una meta futura o, también, como un ‘salvavidas’ de emergencia en momentos en que la situación económica es compleja.

Los expertos en finanzas personales también recomiendan no tener una única fuente de ingresos. En este sentido, hoy en día existe una gran variedad de alternativas de inversión que pueden ayudar a rentabilizar el dinero y no dejarlo guardado. De acuerdo con Crehana, es valioso identificar cuál es el método de su preferencia, de acuerdo con su nivel de seguridad, y prepararse de forma adecuada para hacerlo o acudir a los profesionales en el tema.

Ahora, vale tener presente que los recursos que se destinen a la inversión no salgan del porcentaje de ahorro, puesto que, independientemente del método que se escoja, invertir siempre tiene un grado de riesgo. Por eso, generalmente, se aconseja invertir recursos que no sean necesarios para el hogar y que no se tema perder.