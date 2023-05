¿Quiere comprar un negocio en EE.UU? Esta es la visa que debe tener y los requisitos a cumplir

Los negocios en Estados Unidos pueden ser otra buena oportunidad para diversificar inversiones y también para aprovechar las variaciones positivas que ha experimentado el dólar en los últimos meses.

Sin embargo, invertir en un negocio de estos no es tarea fácil, pues este país tiene varias exigencias para quienes deseen comenzar en el mundo de los negocios.

No todo son malas noticias, pues aunque esa nación es rigurosa, lo cierto es que existe un modelo mucho más flexible para invertir en ese país. Se trata de las franquicias.

Una franquicia es un tipo de contrato que se establece con una marca (generalmente reconocida) para tener derecho a la comercialización de sus productos y servicios bajo su nombre y reconocimiento. Esto se da a cambio de una compensación económica.

Cómo comprar un negocio en Estados Unidos

De acuerdo con la abogada Nangelin Angulo, en el portal ThinkinWorld, entre las cosas que hay que tener en cuenta al comprar una franquicia se debe considerar su popularidad, pues muchas veces el éxito de estas radica en qué tan famosas son.

Debe saber que en la mayoría de estos negocios no es posible cambiar su nombre original. Sin embargo existen modelos de franquicias que le enseñan cómo montar su propio negocio y cómo desarrollarlo, a través de una educación constante.

Según Angulo, ningún tipo de negocio es mejor que otro. Esto depende de su destreza en el mismo, por eso debe elegir el que le guste, le apasione o en el que sienta que trabaja mejor.

Pese a ello, la jurista asegura que el negocio con el ticket más alto es el de servicios. Sin embargo, los ingresos de estos dependen 100% de la forma en que se ejecute.

Si usted busca obtener una visa de inversionista, a través de una franquicia, debe primero firmar el acuerdo, hacer su lanzamiento oficial, tener una oficina, empleados, licencias y permisos ocupacionales al día. Luego de ello puede empezar la solicitud, pues en esta le pedirán una dirección física de su sucursal.

Pese a ello, en Estados Unidos puede comprar una franquicia si solo tiene una visa de turista B1 o B2. Sin embargo, no puede trabajar legalmente con esa documentación. Es decir, puede ser el dueño del negocio, pero no trabajar en este.

Qué debe considerar antes de crear un negocio

Para nadie es un secreto que iniciar una empresa no es algo fácil en Colombia, pues algunos trámites son complicados o caros y algunos negociantes aún no cuentan con capital suficiente para ello.

Además, para muchos no es clara su idea de negocio, no saben cómo empezar o con quien deberían aliarse para que su proyecto no se vaya al piso.

Por ello, es importante informarse y asesorarse por expertos antes de entrar de lleno en una idea productiva o de invertir su dinero en un sector desconocido. Aquí le damos varios consejos para antes de empezar.

De acuerdo con el creador de contenido, Marco Lezama, si entra a un negocio que no conoce bien, lo ideal es volverse empleado de su competencia. Es decir, consiga empleo en negocios muy parecidos al que usted desea desarrollar.

